Cîţu îl atacă pe liderul PSD după criticile privind bugetul: „Reparăm dezmăţul făcut de PSD. Tovarăşe Ciolacu, dă-mi un telefon!”

"Bugetul României a fost a treia temă pe care am discutat-o, ştiţi că noi am preluat o situaţie financiar-bugetară dezastruoasă în 2019 cu facturi neplătite, cu cheltuieli care se întindeau pe mai mulţi ani, care creşteau în fiecare an. Acest lucru a făcut ca România să intre în procedură de deficit excesiv înaintea pandemiei. Suntem singura ţară din Uniunea Europeană. Dacă astăzi am judeca UE după aceleaşi reguli, toate ţările ar intra în procedură de deficit excesiv, în România aceste reguli au fost suspendate în 2020. Nu ştiu dacă vor fi suspendate şi în 2021. Din păcate, România este, datorită acelor politici dezastruoase dinperioada 2017 - 2019, în această procedură şi trebuie să arătăm Comisiei Europene, agenţiilor de rating şi investitorilor că suntem un Guvern responsabil aşa cum am promis în campania electorală. Am prezentat cifrele economice şi veţi vedea că ele sunt mult mai bune decţt a estimat oricine la începutul anului şi că am făcut un lucru foarte bun cu economia anul trecut. Deja avem cifre pe creşterea venitului net, cu 8,5%, avem cifre pe investiţii, pe industrie, dar vom avea cifre şi pe creşterea economică în curând şi estimările mele arată că vor fi mai bune decât a estimat oricine pe acest an", a afirmat Cîţu, sâmbătă, în conferinţa de presă susţinută după vizita la Bruxelles.

El a anunţat că există sprijin pentru această formă a bugetului şi pentru estimările pentru deficit în următorii ani.

"Vreau să discutăm despre buget, pe ce ne-am bazat în construirea lui. Păi în primul rând ne bazăm pe o realitate dură. Venim după trei ani şi ceva de guvernare PSD şi un an de pandemie. În această perioadă cheltuielile au crescut fără niciun fel de legătură cu sustenabilitatea sau cu creştera economică în perioada 2017 - 2019, iar în anul de pandemie a trebuit să creştem cheltuielile pentru că am fost în situaţie dificilă, în timp ce economia a stagnat sau a scăzut", a explicat el.

Premierul a adăugat că bugetul alocă resursele pe care le avem disponibile din taxe către sectoare din economie.

"Am spus de la început că nu sunt de acord să susţin în acest buget nenorocirile adoptate de PSD între 2017 şi 2019. Am votat împotriva lor în Parlamentul României, am fost împotriva lor, sunt impotriva lor şi astăzi. În acelaşi timp, dacă cineva îşi imaginează că putem menţine acele nenorociri în buget şi să punem peste din bugetul nostru, prin programul nostru de guvernare, se înşeală, nu avem cum, nu avem spaţiu. Pentru a crea spaţiu în programul nostru de guvernare, trebuie să eliminăm acele nenorociri. Şi am început şi eu rămân ferm pe această poliţie de a elimina lucrurile din buget care au fost aprobate în 2017 - 2019 pur populist. Prin acest buget reparăm dezmăţul făcut de PSD în perioada 2017 - 2019", a susţinut Cîţu.

Premierul a vorbit despre "ipocrizia" liderului PSD Marcel Ciolacu.

"Observăm cu toţii ipocrizia lui Ciolacu şi acelor din PSD: aceşti oameni tot reclamă la Comisia Europeană, bugetul României. Aceiaşi oameni care acum câţiva ani de zile se supărau când noi reclamam la Comisia Europeană. Nu e o problemă că fac aceste reclamaţii. Eu aş prefera de la domnul Ciolacu, aşa cum au făcut şi în 2019, de la tovarăşul Ciolacu mă aşteptam să mă sune, îmi luam eu o zi - două din viaţă, pierdeam timpul ăsta şi îi explicam eu cum e cu bugetul. Ştiu, e mai greu, dar îi explicam eu cum e cu bugetul, nu trebuia să facă aceste scrisori la Comisia Europeană. Deci, tovarăşul Ciolacu, când ai timp, dă-mi un telefon!”, a declarat premierul după vizita la Bruxelles.