Cioloş: Nu înlătur deloc o candidatură la prezidenţiale

Fostul premier tehnocrat Dacian Cioloş a vorbit, într-un interviu recent, despre planurile electorale ale partidului Mişcarea România Împreună, precizând că principalul său obiectiv pentru finalul lui 2019 ar fi ca „românia să aibă un preşedinte democrat, care să apere valorile şi instituţiile democratice”. Întrebat dacă se va lansa în cursa pentru Cotroceni, liderul RO+ a declarat că „nu înlătură deloc ideea”, însă a adăugat că momentan nu s-a luat nicio decizie.

„Nu ştiu, nu am luat o decizie. În primul rând, o eventuală decizie va depinde de multe lucruri. Pentru mine, principalul obiectiv e ca, la sfârşitul lui 2019, România să aibă un preşedinte democrat, care să apere valorile şi instituţiile democratice. Nu înlătur deloc (n.red.- o candidatură la prezidenţiale). Am lansat o ofertă politică, un partid politic şi obiectivul e să folosim toate campanile electorale, şi alegerile, pentru a ne promova acest program politic şi pentru a le arăta românilor că există o alternativă. Noi aşa am interpretat participarea slabă la vot la sfârşitul lui 2016, că oferta politică era insuficientă”, a explicat Cioloş, într-un interviu pentru ziare.com.

Dacian Cioloş a mai spus că adoptarea legilor justiţiei nu poate fi considerată vina preşedintelui Klaus Iohannis, acesta neavând nicio altă opţiune decât să respecte Constituţia. De aceea, fostul premier tehnocrat a spus că în proiectul politic pe care RO+ îl va propune se va afla şi o „definire clară a regimului semi-prezidenţial”.

„Evident. Din punctul meu de vedere şi al nostru, al Mişcării România Împreună, în mod clar avem probleme de neclarităţi şi de dezechilibre, aşa cum ele sunt interpretate în momentul de faţă vizavi de prevederile Constituţiei şi unul dintre obiectivele pe care noi le avem în programul politic, pe care îl vom lansa la toamnă, este o reformă a statului. Regimul semi-prezidenţial trebuie definit clar. Semi-prezidenţial înseamnă că preşedintele are jumatate de putere şi cealaltă jumătate e în altă parte. Jumătatea asta de putere însă trebuie să fie efectivă. În momentul de faţă, evident că Parlamentul este instituţia supremă care reprezintă poporul, dar atunci când ai o majoritate în Parlament care abuzează - pentru că asta se întâmplă acum, într-o democraţie nu transformi statul în dictatură dupa ce ai câştigat alegerile - trebuie precizate mai clar nişte lucruri”, a explicat Cioloş.