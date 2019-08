Cioloş îl contrazice pe Barna: Suntem gata să intrăm la guvernare cât mai repede

„Suntem într-o situaţie în care legitimitatea acestei majorităţi scăzuse la cel mult o treime din susţinerea electoratului şi totuşi în Parlament au avut o majoritate care le-a permis să rămână la guvernare. Acum se pare ca miracolul se destramă, domnul Tăriceanu nu mai susţine Guvernul, pentru că nu-şi mai găseşte locul şi interesele acolo. Asta a şi fost, Tăriceanu a mers după interese. (...) Guvernul merge la fel de prost precum a mers înainte. Problemele sunt aceleaşi. Dacă chiar l-ar fi interesat bunul mers al ţării ar fi acţionat mai devreme. Dar acolo sunt calcule politice. Noi am spus-o încă de la început. Venim cu un proiect de guvernare, suntem gata să venim la guvernare, dar cu legitimitate la Parlament”, a declarat Dacian Cioloş la Digi24.





De asemenea, liderul PLUS susţine că actualul guvern nu trebuie să mai rămână la putere până la alegerile parlamentare de anul viitor şi că USR-PLUS este gata să intre la guvernare „cât mai repede”.







Am spus-o încă de la început - venim cu un proiect de guvernare, suntem gata să intrăm la guvernare cât mai repede, dar cu legitimitate în Parlament, care să ne permită să punem în aplicare un program de restructurare de care România are nevoie şi pe care românii îl aşteaptă







Cioloş a explicat apoi că atât USR-PLUS cât şi „colegii de la PNL” au dat numeroase semnale privind efectele negative ale OUG 114. De asemenea, vizavi de un viitor program de guvernare, liderul PLUS a precizat că nu a discutat cu PNL, însă asemenea dezbateri vor avea loc abia după ce Guvernul va pica.







„Noi am avut discutii în Alianţă. Am avut discuţii şi în Parlamentul European cu colegii de la PNL vizavi de situaţia din ţară şi sunt mai multe lucruri cu care suntem aliniaţi. Detaliile acestea privind un viitor program de guvernare pot fi discutate. Noi în USR-PLUS am început deja aceste discuţii. (...) Trebuie să vină momentul în care să ne putem aşeza la masa ca să discutăm aceste detalii. Momentul va veni atunci când acest guvern va pica. Prima etapă e ca guvernul să pice. Victor Ponta şi Tăriceanu trebuie să dovedeasca că nu mai susţin PSD-ul”, a mai declarat Cioloş.





Întrebat dacă a avut şi discuţii cu membri din PSD, acesta a subliniat că partidul său nu mai are ce să discute cu PSD şi că aceştia sunt mai interesaţi de bugetul de stat decât de bunul mers al ţării.





„Nu mai avem ce să discutăm cu PSD-ul. Şi asta ne-o spun alegătorii. Chiar şi dintre cei care au votat PSD în 2016. PSD a demonstrat deja ce poate sau mai degraba ce nu poate. Daca ne uităm în urmă în ultimii 12 ani, doar 3 ani de zile PSD nu a fost la guvernare. Sistemul prin care PSD functionează e legat de bugetul de stat. Ei nu au o problema cu cât de bine merge România”, a mai spus liderul PLUS.





În privinţa candidaţilor pentru alegerile prezidenţiale din iarnă, Cioloş, afirmă că lupta din turul doi se va purta între Dan Barna şi Klaus Iohannis şi că aceasta va reprezenta o „premieră în ultimii 30 de ani”, întrucât va fi o confruntare „între doi oameni care văd sănătos perspectiva României”.

„Eu văd în continuare un tur doi între Klaus Iohannis şi Dan Barna pentru că sunt reprezentanţii a două forţe politice cheie. Restul se bat pentru nişte fiefuri electorale pe care speră să nu le piardă. Noi USR-PLUS nu mai gândim în logica fiefurilor electorale. O confruntare între Barna-Iohannis ar fi o premieră în ultimii 30 de ani. O confruntare între doi oameni care văd sănătos perspectiva României. O dezbatere de idei”, a mai spus Cioloş.

