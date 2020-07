Ciolacu: Guvernul ia decizii în funcţie de sondaje. Săptămâna viitoare avem Cartea Neagră a guvernării de aproape 1 an

Ciolacu a precizat că se lucrează la ”Cartea Neagră a guvernării” şi la un program economic care ar urma să fie prezentat preşedintelui, odată cu propunerea de premier, dacă va trece moţiune de cenzură.







Marcel Ciolacu a fost întrebat, luni seară, la Antena 3, dacă consideră că vom avea alegeri în 27 septembrie şi a afirmat: ”Noi am făcut un cadru legislativ şi am venit cu o lege, cu o prelungire a mandatelor până la 1 noiembrie, cu o dată pentru alegeri 27 septembrie. Am văzut că şi PNL a fost de acord, toţi am votat. De o săptămână, sunt mesaje că nu mai sunt de acord cu alegerile. Presupun că au sondaje de opinie, fiindcă vreau să reţineţi, toate deciziile pe care le ia Guvernul Orban, le ia în funcţie de sondajele de opinie. Dacă nu vor ieşi din logica politică, România o să se îndrepte cu capul în perete, atât în ce priveşte pandemia cât şi economic. A fost o greşeală imensă când preşedintele României a refuzat un guvern de uniune naţională, când a venit cu un guvern minoritar şi acum vedem efectele. Una ar fi fost să vedem toate forţele politice reprezentate în Guverm, toţi specialiştii, să tragem în aceeaşi direcţie şi să comunicăm aceleaşi lucruri către români. Răul este deja făcut”.





Ciolacu a adăugat că ar trebui o consultare a tuturor partidelor politice, de către preşedintele Klaus Iohannis, pentru a stabili oportunitatea alegerilor.





”Nu este normal ca preşedintele României să cheme toate forţele politice la Cotroceni, să scoată o analiză de la specialişti, poate vine şi cu o analiză în ceea ce priveşte economia României şi să stăm toţi la masă şi să vedem ce este mai bine pentru români şi pentru această ţară? Şi atunci hotărâm, este oportun să avem alegeri? Oamenii sunt sau nu protejaţi să meargă la vot? Este esenţial ca într-o democraţie să ai şi alegeri”, a adăugat liderul PSD.





Acesta a anunţat şi că se lucrează la ”Cartea Neagră a guvernării” şi la un program economic.





”Săptămâna viitoare avem Cartea Neagră a guvernării de aproape 1 an de zile, atât economic cât şi în ceea ce priveşte pandemia, o să o avem finalizată. Mai mult decât atât, o să finalizăm şi un program economic cu care să mergem la Cotroceni, dacă această moţiune de cenzură va trece. Eu am spus că voi depune o moţiune de cenzură când voi fi sigur 100% că aceasta va trece. Am discuţii cu toţi liderii politici cu reprezentare în Parlament cu privire la susţinerea acestei moţiuni de cenzură. Cu certitudine vom depune o moţiune de cenzură. Mai mult ca sigur, în luna august această moţiune va fi depusă”, a precizat Marcel Ciolacu, adâugând că, din discuţii, s-a stabilit ca premierul ce va fi propus preşedintelui să fie un specialist în economie, chiar dacă este sau nu membru PSD.