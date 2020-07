Cea mai mare supărare a lui Liviu Dragnea din închisoare: Tot mai puţină lume crede că sunt nevinovat

Liviu Dragnea l-a atacat pe preşedintele Klaus Iohannis despre care spune că încearcă să-şi facă campanie electorală împotriva acestuia.

„Există un singur stâlp de stabilitate în România, şi anume: domnul Klaus Iohannis. Şi ca să contruiască viitoarele campanii electorale, am înţeles că sunt în septembrie alegerile locale şi cele parlamentare nu ştiu când, habar nu am, şi vor să construiască aceste campanii împotriva mea. Şi au mai ieşit cu un dosar. Eu vreau să spun, sigur, mă mai doare mijlocul din când în când că am aceeaşi problemă şi nu se poate vindeca că este şi altă situaţie, dar de aplecat nu o să mă aplec şi nu o să îngenunchez, o să duc orice luptă pentru că sunt animat de nevinovăţie”, a precizat fostul lider PSD în interviul pentru Realitatea Plus.





La final, Liviu Dragnea a dezvăluit care este cea mai mare supărare a sa de când a fost băgat după gratii.





„Cea mai mare supărare a mea nu este generată de lipsa de libertate cât de faptul că sunt nevinovat şi cred că din ce în ce mai puţină lume mai crede altceva, dar deja anormalitatea a devenit normalitate”, a conchis acesta.