Ce mesaj are Liviu Pleşoianu pentru organizaţia #Rezist: "Justiţia pe care ei o apără este cea care se pronunţă. Ca atare, nu au de ce să se teamă"

"Am privit cu foarte mult interes cum s-a propagat ştirea cu referire la acest proiect de lege, într-o anumită zonă a presei, şi am înţeles de acolo că eu aş dori să închid organizaţiile #rezist. Pe mine m-a speriat un pic ideea asta pentru că nu m-am gândit niciodată că organizaţia #rezist a făcut toate lucrurile enumerate în acel proiect de lege. Mai este o problemă de logică aici. Ce am înţeles eu din toate protestele de aproape 2 ani încoace este că ei apără justiţia. Am o veste bună pentru ei în această situaţie. Cererea în vederea dizvolvării o poate face orice persoană, dar dizolvarea vine în urma unei hotărâri a unei instanţe judecătoreşti, cu alte cuvinte justiţia. Justiţia pe care ei o apără este cea care se pronunţă. Ca atare, nu au de ce să se teamă'', a afirmat Liviu Pleşoianu, în cadrul emisiunii ''Esenţial'', de la Antena 3.

Proiectul legislativ la care face referire deputatul PSD şi pe care l-a iniţiat prevede ca asociaţiile să poată fi dizolvate printr-o decizie judecătorească, dacă sunt considerate a fi succesoare a unor organizaţii naziste sau dacă acţionează în sensul schimbării prin violenţă a regimului constituţional.