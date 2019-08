Băsescu: Eu sper ca Theodor Paleologu să îi încurce rău pe Barna şi pe Dăncilă

„Am avut o implicare în ceea ce se va propune. Candidatul la funcţia de preşedinte al ţării. E o competiţie care se desfăşoară practic pe aceleaşi principii pe care s-au desfăşurat europarlamentarele, adică e vot la nivel naţional. (...) Care-i problema noastră? Problema noastră e că, deşi am avut o creştere de 200 mii de voturi faţă de alegerile legislative, ea nu-i suficientă. Dacă ar fi candidat preşedintele partidului, cu care am avut o discuţie lungă, puteam miza pe acest portofoliu care s-a revitalizat în ultimii ani şi a crescut cu 200 de mii, dar dacă-l păstrăm nu vom avea acel salt de care partidul are nevoie”, le-a spus Băsescu membrilor Consiliului Naţional al PMP.

El a precizat că partidul nu reuşeşte să se desprindă de procentul de 5,8-5,7% şi este clar că are nevoie şi de alt electorat.

„Am testat cinci candidaţi, pe toţi eu i-am invitat la discuţii, sunt dintr-o zonă care e puţin alte decât zona noastră electorală, m-am îndreptat către intelectualii care pe mine m-au sprijinit în primul mandat şi în al doilea până la tăierea de salarii. Avem nevoie de această creştere calitativă care să proiecteze perspectiva partidului până în 2024, pentru că e nevoie de un partid care să păstreze valorile creştine”, a adăugat Băsescu.

Traian Băsescu a precizat propunerile pe care le face: Theodor Paleologu pentru candidatul la funcţia de preşedinte al României, pe Mihail Neamţu pentru funcţia de purtător de cuvânt al partidului şi al campaniei prezidenţiale, iar conducerea campaniei şi-o va asuma preşedintele partidului, fiind primul responsabil de funcţionarea şi mobilizarea partidului în campanie.

„Eu sper (ca Paleologu - n.r.) să îi încurce rău pe Barna şi pe Dăncilă şi încurcatul ăsta să facă ca niciunul să nu intre în turul doi, aşa cum speră, şi să le creăm o surpriză. E esenţial să susţineţi candidatul în teritoriu”, a mai spus Băsescu.

El a precizat că, dacă nu va fi acceptată această propunere, atunci preşedintele partidului îşi va asuma candidatura la Preşedinţie.

