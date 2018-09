PSD a primit o lovitură decisivă săptămâna asta, dar odată cu ei şi ţara; România a căzut oficial în categoria ţărilor europene de ultim rang. În vreme ce Bulgaria şi-a făcut frumos preşedinţia, luând doar laude (numai în articole academice e prezentată ca un stat integral capturat, cu o justiţie complet controlată politic, unde nimeni cu putere şi influenţă nu a fost niciodată anchetat şi condamnat), România – care a făcut eforturi enorme, ducând la zdruncinarea democraţiei şi la un grad de conflict fără precedent – riscă declanşarea articolului 7 (prin care i se poate retrage dreptul de vot), deşi a arestat 18 miniştri şi un fost prim-ministru, ce să mai spun de familia prezidentului anticorupţie, Băsescu, cea oficială şi cea lărgită. Din două ţări la fel de corupte, dar din care doar una a progresat (în Bulgaria capturarea statului e la 80% în construcţiile publice – adică 80% dintre autorităţi dau contracte doar la o singură firmă, Tel Drum al lor – iar în România e la 20%), cea care a progresat este astfel cea care încasează, şi asta doar din cauza alegerilor prezidenţiale. De la Consiliul din vară am văzut titluri infame în Politico, spunând că preşedintele ţării noastre ne compară cu Polonia şi cere să fim trataţi la fel. Să fie clar, articolul 7 nu se va mai aplica nimănui, nici Ungariei, nici Poloniei, nici nouă, dar simpla declanşare a procedurii ne fixează în statutul de europeni de baltă, numai pentru că preşedintele Parlamentului European, Tajani, ca să îl apere pe Orban, s-a gândit să ne scufunde pe noi, declarând că nu trebuie promovat statul de drept doar la dreapta (Polonia şi Ungaria) şi hai, ca atare, să îi lovim şi pe români sau maltezi! Prin acest ricoşeu, s-a ajuns ca o dezbatere iniţial fără consecinţe să fie acum, practic, o începere a procedurii pe Articolul 7, fiindcă va urma o rezoluţie parlamentară nou introdusă. În mai, când am ţinut o conferinţă la Sorbona (nu despre România), am fost mirată că o juristă a statului francez mi-a spus că sută la sută în acest an se va declanşa Articolul 7 contra României.

PSD e o victimă sigură la Strasbourg, pentru că nu poate opune acestei alianţe a dreptei nici un fel de solidaritate la stânga. Trecând peste nulitatea avansată a mulţilor săi demnitari europeni (PSD are vicepreşedinţi la Parlamentul European, are comisarul, pe Creţu, şi chiar infiltrarea serviciilor româneşti de la Euronews şi alte instituţii de presă din BXL s-a făcut sub PSD, nu sub alţii – nu intru în detalii, deşi nu am semnat legea secretelor, din jenă naţională), există un motiv transparent şi de înţeles pentru care PSD nu e sprijinit de socialişti şi de verzi: are numai titluri negative în presa occidentală. Electoratul acestor partide nu e ca electoratul lui Tajani (din partidul penalului Berlusconi), căruia nu îi pasă deloc că el îl sprijină pe Orban, ci aplaudă, dimpotrivă, că, la un corupt de dreapta, se sacrifică şi unul la stânga. Electoratul de stânga e sensibil la problema corupţiei şi e cam greu să justifice de ce îi apără pe socialiştii români, prezentaţi în presa europeană drept corupţi. De asta, chiar din arcul stâng vor vota mulţi contra PSD şi bătălia se va duce pe conţinutul rezoluţiei. Restul e deja cunoscut. Rezultatul nu va ajuta cu nimic lupta cu corupţia din România, în schimb ne va brandui, nu pentru eforturile noastre, ci pentru corupţie, spre deosebire de Ungaria (unde Orban a construit în satul lui natal un stadion din bani europeni, precum Ceauşescu la Scorniceşti, contract executat de un fost coleg al său de clasă) şi Polonia (unde 44% din marile achiziţii s-au dat necompetitiv, cele mai multe din UE, în ultimii zece ani), că la ei nici nu e vorba de corupţie (numai de stat de drept, bla-bla). Nu are sens să mai discutăm ce efect are asta asupra investiţiilor şi ratei dobânzii şi cât e de criminal să îţi expui ţara în acest fel, doar pentru că nu eşti în stare să câştigi alegeri şi să faci, la nivel naţional, o opoziţie constructivă şi eficientă.

PSD, în acest timp, o ţine cu ale sale, adică răspunde la chestiunea irelevantă: „e vina lui Dragnea sau a lui Gabi că nu s-a făcut nimic cu centura sau cu autostrada, sau poate cu pesta porcină?”, deşi răspunsul la nivel naţional e dat de mult şi e unul just: e vina PSD! Pesediştii se vor duce la fund împreună sau se vor salva împreună; comportamentul ăsta de lupi din haită care încep să se sfâşie între ei, când dau de greu, nu e salvator; dimpotrivă. Răspunsul e raţional, pentru că nu poţi cere altora să coopereze, dacă tu, în sânul partidului, nu eşti în stare, dacă miniştrii şi primarii tăi îţi pun beţe în roate. E vina lui Dragnea? Ar fi, dacă Dragnea ar fi aşa de tare ca preşedintele Afganistanului, care verifică toate licitaţiile sâmbătă seara, în extra-şedinţă cu toţi miniştrii, luându-le la mână una câte una şi întrebând: Cine e compania asta care face podul ăsta? Cât de repede l-au făcut pe precedentul? Cât costă un km de pod din ăsta în Pakistan sau în China? Să reducă cu o treime şi atunci se aprobă! Dar dacă Dragnea nu e aşa puternic, şi eu nu cred că e, că noi nu suntem Afganistan, atunci ceea ce e greşit prezentat ca o problemă de autoritarism e de fapt o problemă de acţiune colectivă. Voi între voi nu sunteţi în stare să livraţi; nici când aveţi un lider, ca atare e just să plătiţi colectiv! Că nici la amnistie şi graţiere nu a fost niciodată vorba de Dragnea, nu? Dragnea a fost un lider de încredere, că avea şi el o problemă, dar problema era colectivă, nu era a lui, şi va rămâne acolo şi dacă înlocuiţi liderul.

Ca să fie clar, eu am scris că dl Dragnea trebuie să demisioneze de la Camera Deputaţilor când a luat prima condamnare, pentru că nimeni nu poate legisla când e în conflict de interese. El nu a făcut-o, de teamă că pierde partidul şi că ar câştiga statul paralel. Până una alta, numai ONG-urile Soros par să se lupte cu statul paralel, nu PSD, la Curtea de Apel şi la OLAF, în vreme ce îşi iau porţia de mizerii de la presa PSD. Apreciez că dl Manda a mai extras una-alta de la SRI, dar să fie clar că PSD – care e în corzi, pentru că luptă pe bune cu mai multe servicii, acelea pe care nu le controlează el – nu face nimic eficient şi durabil în lupta pentru controlul civil. Pentru asta ar fi trebuit de mult să externalizeze problema. Cum se putea face? Cerând un audit internaţional al legislaţiei şi al practicilor serviciilor noastre (măcar cazurile Omar Hayssam, Ovidiu Tender, Hexi Pharma şi Sebi Ghiţă). Avem aliaţi în NATO! Se poate face şi, după aceea, avem o bază pe care să le reformăm! Chiar simpla declanşare a unei asemenea proceduri le-ar fi făcut mai atente; aşa, serviciile ştiu că nu se uită nimeni pe bugetele lor, şi în vreme ce banii daţi de Popoviciu lui Giuliani sunt transparenţi şi nu îi ascunde nici măcar Giuliani, cei cheltuiţi de servicii pe lobby extern sunt ascunşi chiar de ochii Curţii de Conturi, ceea ce e inacceptabil într-o democraţie europeană. Dar pentru a urma această cale, a mea, la PSD trebuia să fi existat o decizie că serviciile reformate, pe viitor, nu vor mai putea face politică, de partea nimănui. Or, decizia asta nu s-a luat.

Auditul SS e un punct de acţiune. Al doilea e amestecul în justiţie, deşi sunt legate. PSD trebuie să renunţe la unele modificări ale Codurilor Penale, care sunt universal condamnate în comunitatea de experţi. Sunt şi articole unde au dreptate, dar tocmai de aceea nu trebuie să ţină la cele problematice. Modificările trebuiau făcute în consultare cu GRECO, dar din nou fobia PSD de extern (nu sunt singurii, Iohannis e şi el foarte închis, poate din cauza serviciilor), incapacitatea de a vedea în europeni nişte concetăţeni, nu nişte străini, au dus la izolarea procesului legislativ, cu consecinţe catastrofale pentru PR-ul extern al întregului proces. De asemenea, PSD trebuie să abandoneze ideea unei amnistii şi graţieri pentru corupţie, care e o aberaţie. Da, sunt de acord că ascultările pe mandate de siguranţă naţională nu trebuie folosite în procese de corupţie, dar asta e tot. Sunt de acord, pentru că ele au reprezentat încălcări ale statului de drept şi nu se poate să aibă consecinţe juridice. Dar atât. În rest, reformaţi-vă şi resemnaţi-vă şi căutaţi-vă înlocuitori! E un lucru bun că aţi mărit salariile pentru primari şi funcţionari, pentru că pe viitor vor trăi doar din salariu! Iar pe Lazăr nu îl daţi afară; ce Dumnezeu, pe lângă datul afară, mai ales al magistraţilor, voi alte sancţiuni nu ştiţi (sau cereri de reforme)? Şi după aceea vă miraţi că sunteţi comparaţi cu Polonia. Puneţi voi unul mai bun, după ce îi expiră mandatul, cum ar fi trebuit să faceţi şi cu Kovesi. V-am spus că nu o să vă ajute să o daţi afară, că e un cost, nu un câştig, dar iată că nu m-aţi crezut.

Şi iată şi al treilea lucru de făcut. În ceasul al 12-lea, nu îi mai lăsaţi să fure. Nici prin minte să nu vă treacă să anulaţi standardele de cost la infrastructură; dimpotrivă, daţi-i afară pe toţi cei care nu le-au aplicat în ultimul an! Banii pe care o să îi câştigaţi din gazele din Marea Neagră (bravo vouă, un lucru bun făcut de Dragnea, şi costisitor, că jumate din presa contra voastră din ţară o plăteşte industria de petrol şi gaze, înregistrată la noi, deci tăiaţi-o cu amestecul din exterior) să nu credeţi că îi veţi cheltui pe parteneriate public-privat (care nu trebuie să coste bani, decât dacă sunt rente…). A se scuti cu canalul Bucureşti-Dunăre sau autostrada Comarnic-Braşov! Faceţi centurile Bucureştiului, faceţi Sibiu-Piteşti şi legătura cu Dunărea şi, în general, pricepeţi că nu există plan de dezvoltare făcut de voi pentru noi (planul de dezvoltare naţional nu poate fi decât un consens), chemaţi lumea la masa rotundă şi agreaţi priorităţile; unde nu se pot face proiecte mari (Comarnic-Braşov), faceţi-le mici, că aveţi atâtea consilii judeţene şi primării, cooperaţi să faceţi centuri pe Valea Prahovei, deschideţi Valea Doftanei; există soluţii mai mici dar care chiar aduc dezvoltare, nu doar piste pe care să gonească Audi-urile Q4 ale nomenklaturii, printre ursuleţi!

Vă dau sfaturile astea nesolicitate, de mila ălora care v-au votat şi pentru că se întâmplă să cred că orice partid corupt dar votat de popor e mai legitim decât nişte servicii secrete corupte şi nevotate de nimeni. Dar, dacă nu pricepeţi care vă sunt priorităţile şi vă ţineţi de joacă (referendumuri contra familiei LGBT acuma? De ce? Sunt cumva alegeri de care nu ştiu eu, de ce mobilizaţi lumea aiurea? Nici nu va veni nimeni, pierdere de timp şi de bani…), situaţia noastră ca ţară europeană va deveni din ce în ce mai penibilă. Şi asta gratuit, pentru că, deşi nu suntem nici unii buni, toată lumea – chiar şi voi – a mai făcut câte ceva bun, iar atitudinea constructivă, într-o Europă cât se poate de coruptă (cu excepţii doar pe la Nord), e să luptăm cu corupţia acasă, ca parte a unui larg program de dezvoltare, şi nu în locul politicii sau în afară.

P.S. Indiferent ce faceţi, să nu mai iasă Dragnea şi Vâlcov şi să nu ne mai explice nimic; dacă nu mai are cine să-i apere, să nu se mai apere singuri la TV, că efectul e contrar.

