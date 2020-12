Alegeri parlamentare 2020.Ludovic Orban îşi dă demisia din funcţia de premier. Demisia mea vreau să arate un lucru limpede: nu mă cramponez de nicio funcţie

UPDATE Ludovic Orban: Trebuie demarate negocierile pentru formarea unui nou guvern. România are nevoie de un guvern responsabil, care s reprezinte voinţa cetăţenilor români care-şi doresc modernizarea României. Decizia mea de azi arată un lucru forarte clar: nu mă cramponez de funţia de premier. Negocierile care vor urma trebuie să ducă la formare aunui guvern de centru-dreapta.

Îmi închei mandatul de premier după un an şi o lună, în care România s-a confruntat cu o perioadă extrem de dificilă. Am încercat să-mi fac datoria faţă de România şi plec din funcţai de premier cu conştienţa datoriei împăcată. Tot ce a fost omeneşte posibil am făcut.



Am încercat să găsim răspunsurile potrivite la toate provovocările cu care s-a confruntat România.



Obiectivul pe care îl am e să formez o majoritate parlamentară care să nu cuprindă PSD: Sper că vocea raţiunii va triumfa. Demisia mea vreau să arate un lucru limpede: nu mă cramponez de nicio funcţie. Pentru mine, interesul României e deaspura PNL. Am convigerea că negocierile vor duce la un guvenr care să aibă capacitatea să ducă România înainte.



Ludovic Orban urmează să facă anunţul în cadrul unei declaraţii de presă de la ora 19.00, susţin surse politice pentru „Adevărul”. Interimatul ar urma să fie asigurat de vicepremierul Raluca Turcan.

Decizia vine după discuţiile avute de Ludovic Orban cu preşedintele Klaus Iohannis.

PNL a obţinut un scot mult sub aşteptări, în condiţiile în care rezultatele finale plasează PNL la aproximativ 26%, în condiţiile în care la locale a avut circa 34%.

Practic, liberalii s-au trezit cu repetarea istoriei din 2016, an când de la alegerile locale din iunie până la parlamentarele din decembrie, PNL a pierdut peste zece procente.

