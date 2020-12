Alegeri parlamentare 2020. Ciolacu avertizează: PSD trebuie să fie la guvernare. I-am trimis lui Iohannis un exemplar din Constituţia României

„PSD trebuie să fie la guvernare şi să dea premierul! Azi, de ziua Constituţiei, i-am trimis preşedintelui Iohannis un exemplar din Legea fundamentală a României ca să aibă reperul necesar pentru a îndeplini voinţa românilor!”, a scris Marcel Ciolacu marţi pe Facebook.

Prim-vicepreşedintele Gabriela Firea s-a întrebat ce semnal dă România pentru întreaga Europă prin numirea lui Nicolae Ciucă în funcţia de premier interimar. „Ne îndreptăm cumva spre o dictatură militară?”, a adăugat Firea.

„Pleacă domnul Orban, care a fost în fruntea unui Guvern care a condus dezastruos România prin pandemie şi în timpul căruia, practic, s-a prăbuşit economia, şi vine domnul Ciucă. Din punct de vedere organizatoric, am colaborat şi eu cu domnia sa, chiar prima paradă sub Arcul de Triumf care a fost organizată în primul meu an de mandat, după ce am finalizat consolidarea Arcului de Triumf, deci îl cunosc personal, nu am a-i face reproşuri personale, nu este şi căderea mea să fac acest lucru, dar ce semnal dăm noi în întreaga Europă? Că aducem militari la conducerea Guvernului ţării. Ne îndreptăm cumva spre o dictatură militară?”, a afirmat Gabriela Firea, într-o conferinţă de presă susţinută marţi la sediul PSD.