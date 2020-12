Întâlnire între liderii PSD şi AUR. Ce au discutat Vasile Dîncu şi George Simion

”Nu are legătură cu consultările. Am vorbit despre un studiu IRES în care am pus întrebări despre AUR. Nu am vorbit despre susţinere pentru că nu ne-ar ajunge oricum. De asemenea, nu pot lucra la modernizarea structurii si brandului PSD în coaliţie cu AUR. Ar fi un sacrificiu inutil dacă nici măcar nu poţi face o coaliţie de guvernare. Îl cunoscusem mai demult pe Simion, când era student”, a declarat Vasile Dîncu, pentru Digi24.ro.

De asemenea, preşedintele Consiliului Naţional al PSD susţine că la întâlnirea cu George Simion nu a participat şi preşedintele PSD, Marcel Ciolacu. „Domnul Ciolacu a trecut mai târziu pe la mine, nu a participat la această întâlnire”, a mai spus Dîncu, pentru Digi24.ro.

George Simion susţine că s-a întâlnit şi cu liderii PSD, şi cu liderii PNL. „Da, am avut întâlniri cu conducerile PSD şi PNL. Nu m-am întâlnit cu domnul Ciolacu, aştept să mă văd şi cu dumnealui, am avut cu ambele partide discuţii de cunoaştere. Reiterăm faptul că AUR nu va intra în nicio coaliţie de guvernare, nici cu PNL, nici cu PSD, nici cu vreunul din actualele partide, dar avem propuneri pentru viitoarele guverne, pentru conducerea celor două Camere şi vom urmări interesul alegătorilor AUR în discuţiile cu toate formaţiunile politice, pentru că asta am spus, chiar dacă nu vom intra în nicio coaliţie de guvernare, vom discuta fiecare articol, fiecare lege, fiecare funcţie publică”, a declarat George Simion, pentru Libertatea.

Întâlnirea dintre Vasile Dîncu şi George Simion a avut loc vineri, în jurul prânzului, la o adresă din Primăverii, acolo unde se află şi sediul IRES, institut coordonat de Dîncu, potrivit gandul.info.

Copreşedintele Alianţei pentru Unirea Românilor George Simion a declarat, pe 6 decembrie, după închiderea secţiilor de votare, că partidul pe care îl conduce nu va intra în nicio coaliţie de guvernare.