S-a deschis Festivalul Internaţional „George Enescu“, ediţie care propune diversitate, sub semnul lumii în armonie

Sâmbătă, la o conferinţă de presă, la care au participat Valer Daniel Breaz, ministrul Culturii şi Identităţii Naţionale, Sergiu Nistor, consilier prezidenţial, Mihai Constantinescu, director Artexim, firma producătoare a festivalului, s-a vorbit despre ediţia din 2019 a Festivalului George Enescu.

Conferinţa a început cu prezentări susţinute de organizatori privind structura şi noutăţile acestei ediţii. O parte dintre partenerii din acest an au prezentat pe scurt proiectele asociate în care sunt implicaţi. S-a vorbit despre concertele în spaţii neconvenţionale, tururile ghidate, concursul de artă, expoziţiile dedicate, aplicaţia pentru orientare şi ghidare, proiecţii de filme, transmisiuni live, concerte ale tinerilor muzicieni., toate menite să sporească interacţiunea dintre oraş şi Festival şi să apropie un public mai larg de muzica şi de personalitatea lui Enescu.



La orele 16.00 a fost cu o intervenţie live, prin intermediul Skype, cu directorului artistic al Festivalului, maestrul Vladimir Jurowsk, care at prezenta viziunea artistică a acestei ediţiiperioada 31 august-22 septembrie. Sub egida Festivalului au fost invitaţi 2.500 de muzicieni străini de cel mai înalt nivel internaţional şi peste 1.000 de artişti români de la cele mai prestigioase instituţii muzicale din România, alături de solişti cu solide cariere internaţionale vor prezenta spectacole şi recitaluri într-un maraton muzical de excepţie.

Celor 84 de concerte din Capitală, li se adaugă alte peste 30 de concerte în alte 10 oraşe din România (Sibiu, Cluj, Târgovişte, Piatra Neamţ, Bacău, Iaşi, Târgu Mureş, Bârlad, Timişoara, Satu Mare) şi 6 oraşe din lume (Florenţa, Berlin, Liège, Toronto, Montreal, Chişinău). Partenerii din aceste oraşe, în principal Filarmonicile şi promotorii culturali locali au dezvoltat sub egida Festivalului mici bijuterii muzicale ale căror solişti sunt artişti invitaţi ai Festivalului Internaţional “George Enescu”.

Alte peste 300 de evenimente în cadrul programelor asociate vor împărtăşi bucuria muzicii în întregul oraş, în spaţii neconvenţionale, parcuri, clădiri de birouri, pieţe publice, mall-uri benzinării, muzee. Sunt programate expoziţii despre muzică, concerte alternative, proiecţii de film, activări şi jocuri muzicale, o competiţie naţională de artă inspirată de operele lui Enescu, experimente, tururi ghidate prin oraş pe urmele lui Enescu, spectacole pentru copii, un Festival al copiilor, chiar şi gastronomie creată pe teme muzicale.

“ Tema din 2019 este ”Lumea în Armonie”, iar uitându-ne la ce se întâmplă în jurul nostru, acest titlu pare mai mult o speranţă decât o realitate. Vă prezentăm programul de anul acesta al festivalului cu dorinţa ca bogăţiile muzicale şi revelaţiile din acesta să vă aducă nu doar bucurie şi inspiraţie, dar şi să încurajeze înţelegerea, rezolvarea cu succes a provocărilor, depăşirea limitelor, şi să contribuie către o armonie mai profundă pentru generaţiile viitoare.

Cu scopul acesta în minte, vă oferim spectacole nu doar în sălile de concert, ci dorim să aducem muzica şi pe străzile din Bucureşti, în companii, spaţii comune, parte din misiunea de a interacţiona cu noi audienţe şi de a deschide conversaţii artistice noi. Este un privilegiu să-i invit la Bucureşti în acest an pe colegii mei muzicieni iluştri, într-un număr mai mare decât până acum, dar este chiar şi mai valoros faptul că, pe lângă concertele din Bucureşti şi din restul României, artişti internaţionali de renume vor interpreta opera lui Enescu în cadrul evenimentelor partenere din Italia, Germania, Belgia, Republica Moldova şi Canada, astfel contribuind la creşterea vizibilităţii şi a aprecierii pentru moştenirea muzicală extraordinară lăsată de către marele compozitor român.

Sunt mândru că programul de anul acesta continuă investiţia pe termen lung a festivalului în promovarea muzicii noi, creând platforme pentru compozitorii în viaţă să reflecteze la lumea în care trăim. De asemenea, programul scoate în evidenţă preocuparea noastră pentru lumea operei, prezentând o varietate de capodopere, de la mai marii din epoca barocă şi până la elitele teatrului muzical din secolul al XX-lea.

Cred că opera, mai mult decât orice altă formă de artă, poate aduce împreună muzica şi textul, sunetul şi viziunea, individualul şi globalul, ca să examineze profund şi să exploreze acele întrebări care ne încearcă şi ne definesc pe toţi, ca artişti şi ca oameni.”, spune maestrul Vladimir Jurowski, directorul artistic al Festivalului Internaţional „George Enescu”.

Structura programului Festivalului

Fiecare dintre cele patru secţiuni ale Festivalului, luată în parte, propune publicului o combinaţie bine dozată de spectacole clasice, tradiţionale, alternând cu abordări îndrăzneţe, noi, altfel.

Vor fi prezentate, în total, 313 lucrări semnate de 149 de compozitori. Lucrările acoperă istoria muzicii de la perioada barocă (Frescobaldi, Vivaldi), până astăzi, muzicii secolului XXI fiindu-i alocată o întreagă secţiune, unde vor fi reprezentaţi 45 de compozitori cu 48 de lucrări. Perioadele cel mai bine reprezentate în repertoriul din această ediţie sunt cea clasică, romantică şi modernă.

“Analizând structura pieselor care vor fi interpretate în Festival observăm un fel de curbă a lui Gauss muzicală, cu un vârf în perioada romantică şi modernă, acoperind apoi, stânga-dreapta, toate marile curente, de la baroc, până la prime audiţii, astăzi. Este o observaţie care descrie construcţia echilibrată şi diversă a programului, aflat şi el, iată, sub coordonata armoniei”- punctează Mihai Constantinescu, directorul executiv al Festivalului Internaţional “George Enescu”.

Se va cânta cel puţin câte o lucrare compusă de George Enescu în fiecare zi, cu excepţia zilelor de 3 şi 20 septembrie. În total, 35 de lucrări şi 36 de concerte, cu o menţiune specială pentru Simfonia a III-a de George Enescu, care va fi prezentată de două ori. Atât Maggio Musicale Fiorentino, cât şi Rundfunk Sinfonie au dorit să îşi prezinte viziunea în privinţa acestei compoziţii enesciene, spre deliciul melomanilor. Următorii compozitori, cu peste cinci lucrări fiecare prezentate în Festival, sunt Mozart (graţie programului Mozart Week in Residence), Ceaikovski, Debussy şi Beethoven.

În secţiunea Mari Orchestre vor putea fi ascultate o parte dintre cele mai bine cotate orchestre ale lumii: Berliner Philharmonic, Royal Concertgebouw, London Symphony, Staatskapelle Dresden, Rundfunk-Sinfonie Berlin, St. Petersburg Philharmonic, Maggio Musicale Fiorentino, Oslo Philharmonic, Orchestre National de France - sunt doar câteva din marile prezenţe de la Bucureşti. Melomanii pot alege fie marile concerte în formate clasice sau pot opta pentru lucrări moderne şi post moderne (creaţii din secolul XX), o parte dintre acestea fiind însoţite de creaţii vizuale realizate de Carmen Lidia Vidu şi Nona Ciobanu.

Secţiunea Recitaluri şi Concerte Camerale include, de asemenea, ansambluri sofisticate, unele aflate în premieră în Festival: La Cetra d’Orfeo, Orchestra Pelleas, New Europe Ensemble, Cameristi della Scala, La Grande Chapelle de Madrid, La Barocca, Les Talens Lyriques – ar fi doar câteva din cele nouă ansambluri aflate la prima participare în Festival. Melomanii au de ales între numeroase formule de spectacol, de la cele intime, restrânse, cu unul sau doi solişti, la ansambluri, orchestre de cameră sau orchestre simfonice şi dintr-un repertoriu la fel de extins.

Concertele de la miezul nopţii continuă seria de experienţe muzicale inedite, secţiunea fiind adesea remarcată pentru abordările interesante propuse de artişti sau pentru repertoriul mai special, piese mai rare sau prezentate în premieră în România. Publicul se va putea delecta cu transpunerile inspirate ale unor piese clasice şi moderne realizate pentru cele 12 violoncele ale Berliner, cu montări în concert ale unor opere de Gluck, Haendel, Vivaldi sau Beethoven şi o atmosferă cu totul specială oferită de audiţiile nocturne.

Muzica secolului XXI beneficiază de prezenţa a 40 de compozitori contemporani care au întrunit sufragiile unui public larg, sunt deja în colaborări cu orchestre internaţionale şi cunoscuţi pentru abordările lor. Unii dintre aceştia, cum sunt Lera Auerbach, Nicola Piovani sau Krzystof Penderecki - vor prezenta viziunea proprie asupra lucrărilor lor de la pupitrul orchestrelor, alţii vor fi prezenţi la reprezentaţii şi disponibili pentru dialoguri cu cei interesaţi de cele mai noi formule de creaţie în muzică clasică.

Artişti dintre cei mai aşteptaţi

Dirijori inspiraţi. Spectatorii se vor putea bucura de viziunea dirijorală a unora dintre cei mai inspiraţi şi apreciaţi maeştri, cum sunt Lawrence Foster, Vladimir Jurowski, Mariss Jansons, Kirill Petrenko, Gianandreea Noseda, Vasily Petrenko, Fabio Luisi sau românii Cristian Mandeal, Horia Andreescu, Gabriel Bebeşelea, Cristian Badea, Tiberiu Soare, Ion Marin - 40 de dirijori de calibru internaţional urmând să stăpânească pentru una sau două reprezentaţii pupitrul Festivalului.

Solişti de o extraordinară expresivitate, forţă, anvergură, prieteni ai Festivalului, aflaţi la a doua sau a treia participare sau prezenţe noi vor adăuga strălucire spectacolelor şi atmosferei din sălile de concert.

Vor fi prezentate 19 concerte şi recitaluri de pian, peste 20 de concerte şi recitaluri care aşază în prim plan vioara şi respectiv violoncelul, 14 opere în concert alături de alte forme de spectacol care pun în lumina sonorităţile fiecărui instrument, inclusiv instrumente vechi, precum lăuta sau viola da gamba.

Pe fiecare dintre cele şase scene ale Festivalului vor concerta artişti cu personalităţi şi abordări artistice speciale, căutate cu mult interes de melomanii din toată lumea: Mitsuko Uchida, Yuja Wang, Patricia Kopatchinskaja, Evgeny Kissin, Julia Fischer, Denis Matsuev, Leif Ove Andsnes, Maxim Vengherov, Elisabeth Leonskaja - fiind doar câteva din numele care vor încânta publicul.

Iubitorii genului liric vor avea ocazia să asculte timbrele aproape perfecte ale unei întregi galerii de artişti: Diana Damrau, Joyce DiDonato, Sir Bryn Terfel, Marilis Petersen, Rolando Villazon vor urca pe scena Festivalului în recitaluri şi spectacole format de operă în concert sau în montări speciale, cum este programul Mozart Week in Residence. Ediţia din acest an găzduieşte şi spectacolul-eveniment al Filarmonicii din Liège, care o include pe afiş pe Marion Cotillard, laureată premiului Oscar, în spectacolul Ioana d’Arc, pe 19 septembrie.

“Programul acestei ediţii este dezvoltat pe mai multe planuri, astfel încât melomanii să poată alege dintr-un program diversificat, formule de spectacol clasice şi inedite, repertoriul acoperind epoci diverse, compozitori uriaşi, artişti de cel mai bun nivel internaţional. Sperăm ca astfel să ducem mai departe esenţa misiunii asumate de Enescu de a răspândi efectul transformator, uneori vindecător al muzicii, către un public cât mai divers”, conchide Mihai Constantinescu.

Proiecte asociate

Ediţia din 2019 a Festivalului Internaţional George Enescu este cea mai extinsă de până acum şi în privinţa proiectelor asociate, derulate prin parteneriate.

Un număr de 312 proiecte asociate sprijină în ediţia din acest an extinderea conexiunii dintre Festival şi oraş, precum şi diversificarea comunicării cu un public tot mai divers, inclusiv în afara sălilor de spectacol. Acestora li se adaugă cele peste 100 de evenimente din Piaţa Festivalului Enescu.

Proiectul Cantus Mundi, în programul asociat Oraşul cântă - include peste 2.000 de corişti şi instrumentişti care vor susţine 250 de micro-concerte şi recitaluri în parcuri, muzee, centre comerciale şi centre de birouri din toate colţurile Bucureştiului, în perioada 31 august – 22 septembrie. Este un proiect dezvoltat de Programul Naţional Cantus Mundi, prin Corul Naţional de Cameră „Madrigal - Marin Constantin”, ca program asociat Festivalului Internaţional George Enescu 2019, cu sprijinul Primăriei Municipiului Bucureşti (prin PROEDUS – Centrul de Proiecte Educaţionale şi Sportive) şi al CBRE România.

Festivalul Enescu pentru Copii cu Opera Comică pentru Copii - program asociat al Festivalului Internaţional George Enescu – care include opt spectacole dedicate micilor melomani, derulate în perioada 31 august – 22 septembrie 2019. Spectacolele reproduc, într-un format adaptat înţelegerii micilor melomani, concertele din zilele de sfârşit de săptămână din cadrul Festivalului. Festivalul Enescu pentru Copii este organizat de către Opera Comică pentru Copii din Bucureşti, la sediul său din Calea Giuleşti nr. 16.

Concertul From Classical to Jazz, creat şi interpretat de artista de jazz Teodora Enache, prezintă în premieră Rapsodia I şi Rapsodia a II-a, de George Enescu interpretate vocal în cheie jazz. Spectacolul From Classical to Jazz este proiect asociat al Festivalului Internaţional George Enescu 2019 şi va avea o reprezentaţie unică, pe data de 9 septembrie, de la ora 19.30, la Teatrul Naţional din Bucureşti, cu Teodora Enache (voce), Călin Grigoriu (chitară), Joca Perpignan (percuţie) şi Răzvan Suma (violoncel).

Enescu hors les murs - trei evenimente inedite oferite de cunoscutul compozitor şi pianist-improvizator francez, Jean-François Zygel, ca proiect asociat al Festivalului Internaţional George Enescu 2019. Vor avea loc: un masterclass de improvizaţie (16 septembrie) la Universitatea Naţională de Muzică Bucureşti, un cine-concert cu muzică improvizată live la pian, The Phantom of the Opera (17 septembrie, de la ora 19.30, la Sala Elvire Popesco a Institutului Francez din Bucureşti) şi concertul de improvizaţie ”Muzica Bucureştiului”, împreună cu invitaţii Damian Drăghici şi Cristian Soleanu (18 septembrie, de la ora 19.30, pe scena din Piaţa Festivalului George Enescu). Proiectul Enescu hors les murs este oferit de Institutul Francez din România.

Concursul Naţional de Artă “Imaginile lui Enescu”, un program asociat Festivalului Internaţional “George Enescu” – în cadrul căruia 171 artişti români, pictori şi graficieni, au răspuns invitaţiei de a transpune în limbaj plastic şase lucrări semnate de compozitorul român George Enescu: „Impresii din Copilărie”, „Vox Maris”, „Suita Nr. 2 pentru pian”, “Săteasca”, „ Şapte Cântece”, „Suita Nr. 3 pentru pian”. 30 de lucrări selectate de juriu pentru finală vor fi expuse şi promovate în format digital pe site-ul Festivalului. Concursul Naţional de Artă “Imaginile lui Enescu” este un proiect iniţiat de Artexim, în parteneriat cu ExpoArte şi implementat cu sprijinul proiectului cultural Contemporanii.org

Expoziţia ”Mărturisiri despre muzică” - deschisă în perioada iulie 2019 – martie 2020, la Palatul Suţu din cadrul Muzeului Municipiului Bucureşti. Un exerciţiu muzeal dedicat muzicii, menit să ajute vizitatorii să trăiască sincron trei veacuri de evoluţie a muzicii în istorie. Proiect muzeal asociat Festivalului Internaţional George Enescu, creat de Muzeul Municipiului Bucureşti.

Concertele Museicorum (31 august - 22 septembrie), asociate Festivalului Internaţional George Enescu, sub coordonarea sopranei Arlinda Morava. O serie de 15 concerte oferite de Muzeul Municipiului Bucureşti în trei dintre muzeele din componenţa sa - Palatul Suţu, Casa Filipescu-Cesianu şi Muzeul Theodor Aman. Programul include piese ale compozitorilor români, albanezi precum şi repertoriu internaţional, cu un accent deosebit asupra personalităţii şi creaţiei marelui compozitor român George Enescu.

16 tururi ghidate vor avea loc în capitală cu prilejul Festivalului Internaţional George Enescu, invitându-i pe bucureşteni, şi turişti deopotrivă, pe urmele lui Enescu prin oraş. Vor fi organizate două tipuri de tururi ghidate în Bucureşti: ”Muzicieni în oraş – Pe urmele lui Enescu”, axat pe clădiri şi locuri frecventate în trecut de George Enescu şi alţi muzicieni români şi ”Bucharest Hidden Gems”, care va prezenta bijuterii arhitecturale unde muzica era la loc de cinste. Tururile ghidate sunt gratuite, se vor derula în perioada 6 – 22 septembrie şi vor fi organizate de asociaţia interestingtimes.ro cu sprijinul Raiffeisen Bank România.

Lansarea oficială a volumul biografic dedicat sopranei Marina Krilovici – proiect asociat Festivalului Internaţional George Enescu - în zilele de 2 septembrie şi 6 septembrie, la Bucureşti. Volumul intitulat “Marina, Marina, Marina – Marina Krilovici” este semnat de experimentatul jurnalist Alice Năstase Buciuţa, redactor şef al revistei Tango.

Silent Symphony, în proiectul asociat Festivalul e pretutindeni - care oferă acces la audiţii ale unor piese din precedentele ediţii ale Festivalului Enescu în librării, spaţii de birouri şi alte spaţii publice. Proiect susţinut de Raiffeisen Bank şi Humanitas.

Capodopera enesciană „Oedipe”, pusă în scenă de Opera Naţională Bucureşti - proiect asociat Festivalului Internaţional George Enescu - pe 21 septembrie, de la ora 19:00, dirijată de Tiberiu Soare. Printre solişti: baritonul Ştefan Ignat, bas-baritonul Cătălin Ţoropoc, mezzosoprana Oana Andra şi baritonul Dan Indricău.

Concert Regal – derulat sub auspiciile Casei Regale a României (17 septembrie, de la ora 19:00, la Salonul Cerchez al Palatului Cotroceni) - proiect asociat Festivalului Internaţional George Enescu. Opera Clandestină şi Corul Regal interpretează opusuri de Henry Purcell, Georg Friedrich Händel şi Wolfgang Amadeus Mozart cu soprana Daniela Bucşan, mezzosoprana Alina Silvia Dragnea, tenorul George Vîrban şi basul Iustinian Zetea, sub bagheta dirijorilor Răzvan Apetrei şi Andrei Stănculescu.

Enescu Spirit – program asociat Festivalului Internaţional George Enescu, incluzând party de deschidere şi de închidere a Festivalului (31 august şi 22 septembrie), precum şi un spaţiu de interacţiune dedicat iubitorilor Festivalului şi ai muzicii, un mash-up de experienţe, organizat de revista Life.ro, în spaţiul de la Palatul Universul.

Expoziţie de instrumente cu coarde, organizată de Asociaţia Artiştilor Lutieri din România – la Sala Mare a Palatului (în perioada 31 august – 22 septembrie) – ca proiect asociat al Festivalului Internaţional George Enescu 2019. Expoziţia contribuie la consolidarea imaginii României ca unul dintre cei mai mari producători de instrumente cu coarde din lume.

Cinci scrisori inedite semnate de George Enescu, expuse în premieră, în rotonda Ateneului Român (31 august – 22 septembrie).

Proiecţia filmului documentar ”Muzica Rănilor de război”, proiect asociat Festivalului Internaţional George Enescu 2019, care tratează perioada dinaintea şi din timpul Primului Război Mondial şi abordează o faţetă mai puţin cunoscută a vieţii lui George Enescu. Filmul va putea fi urmărit şi la Apollo 111, pe 31 august, în cadrul evenimentului after-party organizat de Life.ro, după deschiderea oficială a Festivalului. Apoi, în Piaţa Festivalului vor fi programate vizionări înaintea transmisiunilor directe de la spectacolele din Festival. Programul proiecţiilor va fi afişat în aplicaţia Enescu Experience şi pe site-ul www.festivalenescu.ro. Proiectul ”Muzica Rănilor de Război” este realizat de Asociaţia pentru Educaţie şi Sănătate Mens Sana, finanţat de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, având ca partener oficial Muzeul Naţional George Enescu.

Atelierele deschise de artă – proiect asociat Festivalului Internaţional George Enescu 2019 - o călătorie în laboratoarele de creaţie a peste 100 de artişti plastici români, asigurată în cadrul proiectului cultural Contemporanii. O ocazie unică de a vedea spaţiile de visare şi de lucru ale artiştilor români, chiar de a discuta şi de a interacţiona cu ei, la ei „acasă”. Turul se face cu ajutorul unor microbuze, se organizează în weekenduri. Informaţii la www.ateliere.net şi aplicaţia Ateliere.

Clasic e fantastic - Copilăria marilor muzicieni (21 şi 22 septembrie 2019), proiect asociat realizat de asociaţia cu acelaşi nume, împreună cu Teatrul Odeon. Spectacole muzicale dedicate copiilor cu vârste între 3-4 şi 8-9 ani.

Piaţa Festivalului Enescu (31 august 22 septembrie 2019) - Programul include evenimente, activări ale partenerilor pentru publicul larg, proiecte pentru copii, concerte ale tinerilor artişti de la liceele de muzică, transmisiuni live ale concertelor de la Ateneul Român şi Sala Palatului, din cadrul Festivalului Internaţional George Enescu. Proiect coordonat de Administraţia Muzeelor şi Patrimoniului Turistic.

Aplicaţia mobilă Enescu Experience, disponibilă gratuit în Google Play şi AppStore, care localizează toate evenimentele Festivalului Internaţional George Enescu 2019, inclusiv cele conexe, şi oferă detalii despre cum se poate bucura publicul larg de experienţa oferită de festival. Aplicaţia Enescu Experience a fost dezvoltată în parteneriat cu Samsung România.

