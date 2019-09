PORTRET Violonista Mihaela Martin, astă-seară, în concert cu Orchestra de Cameră Bucureşti, sub bagheta dirijorului Mădălin Voicu

Născută la Bucureşti în 1959, Mihaela Martin a studiat vioara de la 6 ani, fiind îndrumată pentru început de tatăl ei, de asemenea violonist, apoi dezvoltându-şi competenţele alături de profesorul Ştefan Gheorghiu, care a fost elev al marelui George Enescu. A urmat, cum era şi firesc, conservatorul bucureştean, pentru ca în scurt timp să se remarce pe unele dintre cele mai importante scene.

A fost laureată la Concursul Ceaikoski - Moscova (1978, locul II), Montreal (1979, locul I), la Concursul Regina Elisabeta, Bruxelles (1980, locul I) şi la Competiţia Internaţională de Vioară, Indianapolis, SUA (1982, locul I), devenind, astfel, una dintre cele mai bune violoniste din generaţia sa.

Mihaela Martin a debutat concertistic în 1983 la Carnegie Hall şi Biblioteca Congresului, Statele Unite, eveniment despre care "The New York Times" a scris că "este unul dintre cele mai bune emoţionante concerte ale anului", iar "The Washington Post" a remarcat faptul că "a cântat cu energie şi virtuozitate, condiţii obligatorii pentru succes", dar şi "concentrarea remarcabilă, încrederea în sine, imaginaţia".

Violonista română a continuat să adune elogii după prezenţele pe scenele din Belgia, Germania, Italia, Japonia, Rusia, dar şi în alte state. Foloseşte o vioară Giambattista Guadagnini din 1748, pe care, atunci când a descoperit-o, era „adormită” de 150 de ani, fiind deţinută de o familie care nu avea legătură cu muzica, aşa cum mărturisea într-un interviu.

A înfiinţat şi un cvartet, în 2003, intitulat "Michelangelo", alături de rusul Daniel Austrich, japoneza Nobuko Imai şi suedezul Frans Helmerson.

Printre orchestrele cu care a colaborat se numără cele din Marea Britanie, Canada, Austria, Germania, Statele Unite, Olanda, România, Ucraina, Cehia, fiind extrem de solicitată în multe ţări, sub bagheta unor dirijori precum Christian Badea, Kurt Masur sau Nikolaus Harnoncourt şi în compania a zeci de muzicieni renumiţi.

Mihaela Martin este şi pedagog, din 1992 predând la Conservatorul din Köln, Germania. Aşa cum spunea, concertele, pedagogia şi jurizarea se întrepătrund, fără să fie nevoită să opteze special pentru unul dintre aceste domenii.

Are la activ înregistrări valoroase din Enescu, Khachaturian, Beethoven, Brahms.

În 2016, prezentă la Festivalul „George Enescu”, afirma într-un interviu că este pentru prima dată când cânta Enescu într-un octet, concertul având loc la Ateneul Român. Scena sa preferată este însă Wigmore Hall din Londra, Marea Britanie, pentru atmosferă, acustică, public.

Mihaela Martin s-a numărat, de asemenea, printre oaspeţii de seamă ai Filarmonicii Banatul din Timişoara.

PROGRAM

10 septembrie 2019, ora 22.30

Ateneul Român

Secţiune: Concertele de la miezul nopţii

Orchestra de Cameră Bucureşti – Ion Voicu

Mădălin Voicu - dirijor

Mihaela Martin - vioară

Marcello - Introducere, Arie şi Presto

Mozart - Concertul nr. 5 în la major pentru vioară şi orchestră KV 219

Haydn - Simfonia nr. 85 în si bemol major Hob. I:85, „Regina”

Citiţi şi:

Orchestra de Cameră Bucureşti, dirijată de Mădălin Voicu, concertează, pe 10 septembrie, în seria Concertelor de la Miezul nopţii de la Ateneu

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: