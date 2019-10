Viorica Dăncilă, la IAR Ghimbav: Am semnat un acord pentru sprijinirea industriei de apărare

"Am semnat astăzi, în cadrul vizitei la fabrica Airbus Helicopters Industries de la Ghimbav, un acord de cooperare şi sprijinire a tuturor acţiunilor şi a implementării strategiei de apărare româneşti. Avem nevoie ca Airbus să îşi continue proiectele în România, pentru consolidarea industriei militare naţionale.

Voi cere viitorului Guvern, care este imperativ să fie instalat cât mai repede, să ducă mai departe acest parteneriat atât de important pentru România, pentru judeţul Braşov şi pentru comunităţile de aici", a declarat Viorica Dăncilă într-o postare pe Facebook după ce a vizitat IAR Ghimbav, Braşov.

Premierul demis a avut discuţii şi cu liderii de sindicat, arată agerpres.ro . "Dialogul este important, să vedem care sunt oportunităţile, dar mai ales obstacolele din industria de apărare. Trebuie totdeauna să oferim sprijinul necesar, pentru că e o industrie foarte importantă pentru ţara noastră ca membră a NATO", a menţionat Viorica Dăncilă.

Constantin Buturoiu, copreşedinte al Alianţei Sindicatelor din industria de apărare, a declarat că acordul semnat vineri dă speranţe dezvoltării industriei de apărare româneşti

"Cu ceva timp în urmă, am solicitat Guvernului condus de doamna premier Viorica Dăncilă că este momentul să facem o cotitură importantă în mersul industriei de apărare. Pot spune că am găsit o înţelegere deosebită, am purtat un dialog permanent. (...). Am creat o direcţie care trebuie dusă în continuare, un trend crescător în aşa fel încât să redevenim ceea ce a fost cândva industria de apărare românească. Am semnat acest acord, el trebuie dus la îndeplinire şi noi ne-am pus mari speranţe şi vom urmări pas cu pas acest demers comun şi suntem siguri că în România vom vorbi de o industrie de apărare, aşa cum ar trebui să fie. (...) Ne vom confrunta cu schimbări de guverne şi, dacă nu vom fi atenţi la orice punct sau virgulă de acum încolo, la un anumit moment ceea ce facem astăzi va fi istorie", a afirmat liderul sindical.