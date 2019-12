Viceprimarul Capitalei, Aurelian Bădulescu, chemat la DIICOT pentru a fi audiat în dosarul violenţelor din 10 august

„Au venit şi mi-au înmânat citaţia, astfel că am fost înştiinţat că am fost chemat la DIICOT în cauza cercetărilor din 10 august mâine la ora 10.00. Din câte observ, DIICOT se grăbeşte să lămurească lucrurile, ceea ce mă bucură foarte tare, pentru că este momentul să vedem cine şi cât a fost implicat în evenimentele din 10 august. Declaraţia mea de mâine va aduce noi lămuriri privind evenimentele din 10 august. Am calitate de martor”, a afirmat miercuri Aurelian Bădulescu, care trebuie să se prezinte în faţa judecătorilor în cursul zilei de joi.

În legătură cu evenimentele din 10 august 2018, de la protestul desfăşurat în Piaţa Victoriei, Bădulescu a fost chemat la audieri şi în februarie.

”Le-am explicat procurorilor că am obosit pe stradă oamenii să mă facă parte a anumitor evenimente care s-au întâmplat în acea zi. Trebuie lucrurile să fie puse în ordine şi atunci cred că aceste declaraţii sunt binevenite şi nu fac decât să lămurească cursul anchetei”, a declarat atunci Aurelian Bădulescu, la ieşirea de la Parchet.

Acesta a reiterat ideea că a afirmat că ar fi minţit anterior la audierile pe tema violenţelor din 10 august ca un vector de atragere a atenţiei.

”Chesiunea cu minciuna este legată de o metaforă, sau un vector de atragere a atenţiei. Trebuie să avem puţină răbdare, să lăsăm organele de urmărire penală să-şi facă treaba şi să înţelegem cu toţii ce s-a întâmplat atunci. Ceea ce am pus la dispoziţia procurorilor a fost ceea ce ştiau, dar am nuanţat în aceste ore de audiere elementele care duc spre atragerea răspunderii anumitor evenimente sau înţelegerea anumitor moduri în care s-a acţionat în acea seară”, a mai spus Bădulescu.

Fostul ministru de Interne Carmen Dan va fi audiată, în calitate de martor. Carmen Dan se afla la şefia MAI la momentul protestului din 10 august 2018negând că ar fi ordonat intervenţia violentă.

Procurorii DIICOT au reluat audierile în dosarul privind intervenţia în forţă a jandarmilor, miercuri fiind citat procurorul militar Bogdan Pîrlog, cel care a fost atunci în Piaţa Victoriei şi s-a sesizat în legătură cu acţiunea jandarmilor.

DIICOT are în lucru un dosar preluat de la Secţia Parchetelor Militare, în care sunt cercetaţi şefii din Jandarmerie care au dirijat acţiunea de intervenţie din 10 august 2018: colonelul Ionuţ Cătălin Sindile, şeful Jandarmeriei Române; colonelul Gheorghe Sebastian Cucoş, prim-adjunct al Jandarmeriei Române; maiorul Laurenţiu Cazan, director general al Direcţiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucureşti, dar şi secretarul de stat Dan Chirică.