Unele maşini electrice de drive-test s-ar putea vinde ca noi cu finanţare prin Rabla Plus

Astfel, potrivit proiectului, nu orice maşină electrică sau hibridă folosită la drive-test va putea fi cumpărată prin Rabla Plus, ci doar cele înmatriculate special pentru a fi probate de viitorii clienţi. În plus, respectivele maşini trebuie să fie înmatriculate de cel mult şase luni, iar rulajul nu trebuie să fie mai mare de 6.000 de kilometri.

În fine, ca să poate fi finanţată prin Rabla Plus, o maşină de drive-test trebuie să fie vândută de „producătorul validat, respectiv de către punctul de lucru/agentul/partenerul autorizat, declarat în cererea de validare, în calitate de prim proprietar”.

Astfel, în aceste condiţii, maşinile pot fi considerate aproape noi, fiind foarte puţin depreciate din punct de vedere al uzurii fizice şi morale. În mod normal, cumpărătorii acestora vor beneficia, pe lângă banii de la stat, şi de o reducere de preţ suplimentară din partea dealerului, în baza faptului că e o maşină rulată.

Programul Rabla Plus dă posibilitatea celor interesaţi să-şi cumpere maşini noi pur electrice sau electrice hibride să ceară de la stat, în funcţie de caracteristicile maşinii ce urmează să fie cumpărată, ecotichete de până la 45.000 de lei (aproximativ 9.300 de euro), arată avocatnet.ro.

Faţă de ediţiile anterioare, programul Rabla Plus din acest an vine cu o serie de schimbări. Mai exact, din acest an, pentru a preveni specula, maşinile cumpărate prin program nu vor putea fi vândute în primul an de la cumpărare. În plus, prin acest program se pot cumpăra şi motociclete electrice.