Un român fără adăpost din Italia, mort de Bobotează, comemorat de italieni: A fost imposibil să nu înveţi ceva de la el, din seninătatea discursului şi glumele lui

„Are o mare valoare pentru că se măsoară în ceea ce a lăsat în urmă şi eu spun că a fost ceva grozav. Am trecut pe lângă locul unde stătea el pe pasajul superior din punctul de plecare al pasarelei acoperite peste calea ferată. De fiecare dată am încercat să-l ajutăm şi în schimb ne-a zâmbit, ne-a dat sfaturi şi ne-a vorbit în italiana stâlcită de amprenta ţării sale. A fost imposibil să nu înveţi ceva de la el, din seninătatea discursului şi glumele lui care meritau ascultate. Mariano, dar astăzi am aflat că îl cheamă Marian, s-a stins din viaţă pe 6 ianuarie în ziua de Boboteaza şi nu cred că este o coincidenţă, cu atât mai mult că nu cred în întâmplare”, se arată într-un articol intitulat „Care este valoarea vieţii unui român fără adăpost? Adio lui Marian Pipirea”, scris de jurnalista Monica Baldini, şi publicat de marchenews24.it