Totul despre starea de alertă în care România intră din 15 mai

Este oficial! Din 15 mai, România nu va mai fi în stare de urgenţă, urmând ca o serie de restricţii pentru prevenirea cu noul coronavirus să fie relaxate. Astfel, vor fi deschise saloanele de înfrumuseţare, muzeele, dar şi cabinetele stomatologice.

Aşa a anunţat luni preşedintele Klaus Iohannis, care a asigurat că, pentru a ieşi din casă, românii nu vor mai avea nevoie de declaraţii pe propria răspundere din 15 mai. „Am analizat situaţia în care ne aflăm. Am văzut cu toţii că lucrurile au stat destul de bine de 1 Mai. Sunt mulţumit de felul în care oamenii au reacţionat la apelul autorităţilor. Starea de urgenţă nu va fi prelungită. Nu voi emite un nou decret. Data de 14 mai este ultima zi cu stare de urgenţă. Din 15 mai, pentru a ţine epidemia sub control, vom intra în stare de alertă. Situaţia nu s-a îmbunătăţit încă. Nu vreau să apară impresia că epidemia a trecut şi că suntem într-o normalitate. Nu a trecut. Am avut şi azi peste 300 de persoane testate pozitiv. Însă la un moment dat trebuie să mergem mai departe. Va fi nevoie de multă responsabilitate în continuare. Indiferent ce auzim la televizor, nu ştie nimeni până când durează această epidemie. Depinde doar de noi să controlăm bine această epidemie”, a declarat şeful statului.

Acesta a subliniat că în continuare nu vom putea ieşi din localităţile de domiciliu. „După 15 mai, putem să ne mişcăm în interiorul localităţii unde avem treabă, dar nu e bine să exagerăm. Nu va mai fi nevoie să declarăm unde mergem. E un prim pas important. Relaxarea se va face pas cu pas. Următorul calup de măsuri de relaxare va veni probabil la începutul lunii iunie. Din 15 mai, vom avea la dispoziţie saloanele de îngrijire personală şi se vor redeschide cabinetele stomatologice şi muzeele. Toate în condiţii speciale de distanţare şi de igienă. Şi ne vom deplasa cu mască în transportul public în comun. Măsurile de relaxare nu se vor aplica pentru localităţile în carantină”, a anunţat preşedintele Iohannis, care a precizat că şi interdicţia cu privire la întâlnirile cu mai mult de trei persoane va rămâne în vigoare.

349 de cazuri noi, 7.425 de cazuri active

Ţara noastră a înregistrat peste 13.500 de cazuri cu noul coronavirus, după ce luni au fost raportate 349 de cazuri noi. Un lucru îmbucurător a fost faptul că numărul persoanelor vindecate l-a depăşit pe cel al cazurilor noi, 400 de persoane fiind declarate vindecate şi externate, ceea ce a dus totalul acestora la 5.269. Din păcate, bilanţul deceselor a ajuns la 818, după ce luni au fost anunţate alte 28 noi decese în rândul pacienţilor confirmaţi cu noul coronavirus. Astfel, ţara noastră se menţine pe un platou epidemiologic al numărului de cazuri active, 7.425 în acest moment. În ceea ce priveşte judeţe cele mai afectate, Suceava se se află în continuare pe primul loc, cu 2.964 de cazuri, cu 65 mai multe decât în ziua precedentă, şi cu 314 mai mult decât acum o săptămână. În ceea ce priveşte Bucureştiul şi judeţul Ilfov, principala aglomeraţie urbană a ţării, aici se înregistrează 1.669 de cazuri, cu 34 mai multe comparativ cu ziua precedentă. Raportat la datele de acum o săptămână, Bucureştiul şi judeţul Ilfov au cu 233 de cazuri mai mult. La nivelul întregii ţări, numărul pacienţilor internaţi la secţiile de terapie intensivă a ajuns la 243, cu 12 mai puţini faţă de ziua precedentă.

„Am ajuns într-un punct unde putem avea şi motive de optimism – numărul mare de vindecări, peste media europeană, un număr relativ mic de forme severe şi un număr echilibrat de decese.” Adrian Marinescu medic infecţionist Institutul „Matei Balş”

Optimism moderat

Chiar dacă cifrele din ultimele zile nu denotă o scădere în ceea ce priveşte răspândirea infecţiilor cu acest virus, specialiştii epidemiologi sunt de părere că putem trage totuşi câteva concluzii care să ne dea speranţe pe viitorul apropiat. Potrivit acestora, data de 15 mai ne va prinde dacă nu într-o uşoară scădere a numărului de cazuri, cel puţin atunci într-o fază de echilibru, ce ar trebui urmată de o scădere evidentă după această dată, când în continuare populaţia va trebui să dea dovadă de responsabilitate. „De multe ori se face greşeala să comparăm evoluţia epidemiei pe ultimele 24 de ore. Raporările sunt de multe ori imprecise, cum am văzut acum 2 zile, când am avut întâi 165 de cazuri, apoi 450 în ziua următoare, e clar că media era din cele două zile. O comparaţie mult mai precisă ar fi dacă am compara evoluţia pe săptămâni. E clar însă că în acest moment nu suntem încă pe o curbă descendentă, şi probabil că nici nu vom fi pe o curbă descendentă susţinută pe 15 mai, însă, la fel, partea bună este că nu mai suntem pe o curbă ascendentă, care să arate o creştere în continuare. Suntem undeva pe la nivelul platoului de infecţii, în ceea ce s-a numit o evoluţie în dinţi de fierăstrău, unde avem când o creştere, când o scădere în raportările zilnice. Lucrurile sunt cumva echilibrate. Mergem acum pe o variantă de echilibru cu acest platou şi, în speranţa că nu vom avea derapaje majore, să avem ulterior o scădere. Vom avea o unitate de comparaţie la 1 iunie cu ce a fost la 15 mai, unde vom putea vedea efectele celor două săptămâni de relaxare. Dacă suntem OK, atunci putem veni cu noi măsuri de relaxare, poate restaurantele, terasele se vor putea deschide atunci. Chiar şi cu o uşoară scădere, în 15 mai cred că lucrurile vor rămâne încă în coadă de peşte ca acum. Pe de altă parte, un fapt pozitiv îl reprezintă creşterea numărului de persoane vindecate – până la urmă, dacă nu ajungi la deces, e clar că te vindeci, mai greu, mai repede, dar tot la vindecare ajungi. De acum încolo ne aşteptăm să crească numărul de vindecări. Dacă decesele rămân la un procent de 6%, înseamnă că ceilalţi 94% se vindecă, că nu au altă variantă”, a declarat Adrian Marinescu, medic infecţionist în cadrul Institutului de Boli Infecţioase „Matei Balş” din Capitală.

Aşteptăm cu toţii momentul în care să intrăm în faza de scădere constantă a numărului de îmbolnăviri, dar cel mai probabil asta nu se va întâmpla înainte pe data de 10 mai. „Până atunci vom vedea acest efect de platou. Sperăm că oamenii vor rămâne cu obişnuinţele dobândite în această perioadă astfel încât să limităm transmiterea bolii, şi să sperăm că nu vor apărea nici focare noi de infecţii, pentru că atunci aceste zone trebuie monitorizate atent, cu cât sunt mai multe cazuri concentrate într-o zonă, cu atât riscul de transmitere e mai mare”, a declarat profesorul Alexandru Rafila, preşedintele Societăţii de Microbiologie.

Acesta susţine că motivul pentru care avem o creştere rapidă a numărului de persoane vindecate se datorează faptului că au fost înregistrate forme uşoare şi medii de infectare. „Dacă vă uitaţi la numărul de pacienţi din secţiile de terapie intensivă, unde sunt cazurile grave, o să vedeţi că este mereu în jur de 250. Înseamnă că majoritatea formelor care au apărut în România au fost cazuri uşoare sau medii, iar durata de spitalizare pentru ele este mai scurtă, în general de circa două săptămâni. Dacă acest număr creştea mai lent, ar fi însemnat că proporţia cazurilor grave era mult mai mare, iar durata de spitalizare pentru un caz grav este de patru-şase săptămâni”, a subliniat acesta.

Cum va arăta „noul normal” după data de 15 mai

Secretarul de stat în Ministerul Afacerilor Interne Raed Arafat a subliniat că odată cu relaxarea restricţiilor de după 15 mai, odată ce vom începe să folosim mai des transportul public, să mergem la serviciu etc., va trebui să ne adaptăm unui nou stil de viaţă, caracterizat în continuare de măsuri de protecţie şi prevenire a răspândirii acestui virus. Masca chirurgicală va fi principalul element prezent în comunităţile noastre. „Când am ieşit din acasă, deja nu mai este ca înainte, folosim transportul public, trebuie să avem masca la noi. Masca de bumbac, nemedicală, trebuie să ai două trei cu tine. Masca chirurgicală, pentru stradă, are un anumit grad de protecţie mult mai bun, are mai multe straturi, nu este ca măştile medicale FFP2, asta se schimbă cam la 4 ore, dacă strănuţi în ea trebuie să o schimbi. Va trebui să ne obişnuim, la metrou, la transport public, va trebui să devină o condiţie ca să urci în mijloacele de transport. Eu, în maşină de serviciu, dacă sunt cu şoferul, suntem cu masca pe faţă. Dacă sunt singur, nu sunt cu mască. Dacă călătoresc persoane din aceeaşi casă, nu trebuie. Dacă iei un coleg pe drum, trebuie şi ai şi tu, şi el. Şi la supermarket – probabil se vor gândi că e un lucru pe care să-l dea clientului, dacă vrea să vină înăuntru”, a declarat şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă. Acesta a subliniat că vor fi necesare schimbări şi în ceea ce priveşte distanţarea la locul de muncă: „Dacă pui 30 de persoane într-o sală, aproape şi fără mască, e deja pericol”.

În ceea ce priveşte transportul public, în special metroul, unde au fost exemple foarte dese de supraaglomerare, el a spus că pentru a scădea aglomeraţia este nevoie şi de creşterea numărului mijloacelor de transport la suprafaţă, dar şi programul de lucru ar trebui defazat, oamenii să meargă în trei intervale orare la birou, să se continue lucrul de acasă unde este posibil, măcar parţial, sau ture de două săptămâni, acolo unde se poate. O altă măsură recomandată este ca, la intrarea la serviciu, persoanele să fie scanate pentru a li se lua temperatura. „Eu, când intru în MAI, mi se ia temperatura, de către jandarm, chiar dacă sunt secretar de stat. Dacă e de la 37 în sus, nu mai intru. Un astfel de aparat costă în jur de 20-30 de euro; pentru o firmă, să ai câteva aparate din astea, nu e o problemă”, a mai precizat acesta.

Măsuri de relaxare, în majoritatea statelor europene, din această săptămână

Ţările europene unde evoluţia acestei pandemii s-a accentuat cu circa două-trei săptămâni înainte faţă de ţara noastră au început din această săptămână să relaxeze restricţiile impuse. Italia, care a înregistrat ieri cel mai mic număr de decese de la instaurarea carantinei, a anunţat repornirea industriei, iar aproape 4 milioane şi jumătate de oameni sunt aşteptaţi să iasă din case şi să meargă la serviciu. Purtarea măştilor este obligatorie în spaţiile închise şi în mijloacele de transport în comun. Italienii se pot deplasa însă doar în interiorul regiunilor şi au voie să-şi viziteze doar familiile, întâlnirile în grupuri de prieteni rămân încă interzise. Spania a permis şi ea redeschiderea micilor magazine şi a saloanelor cosmetice, însă cu reguli stricte astfel încât să nu existe aglomeraţie în aceste spaţii. În Germania, grădinile zoologice, muzeele şi saloanele cosmetice de asemenea se redeschid. Şi Ungaria a intrat de luni într-o nouă fază, toate magazinele, plajele, ştrandurile, muzeele şi grădinile zoologice s-au redeschis şi pot primi vizitatori, mai puţin cele din Budapesta, unde restricţiile au rămas în vigoare. Franţa, o altă ţară grav afectată de această pandemie, a anunţat o relaxare a restricţiilor abia din 11 mai.