Tatăl sucevencei ucise de rechin în Egipt a aflat de la ştiri că o româncă a murit în staţiunea în care era fiica sa

"Certificarea a fost în momentul când consulul a luat legătura şi a confirmat că este fata noastră şi că este la spital, dar nu mai e în viaţă”, a afirmat bărbatul.

"Momentul fatidic, nu am nicio informaţie, cum a fost, cum a decurs. Am aflat de la ştiri că o româncă a murit mâncată de rechin, apoi după două ore că are 40 de ani. A venit apoi poliţia să ne ia date personale, probabil şi să mă înştiinţeze că va lua legătura consulul din Egipt. Era vorba de fata noastră. Certificarea a fost în momentul când consulul a luat legătura şi a confirmat că este fata noastră şi că este la spital, dar nu mai e în viaţă. Să pic de pe scaun, stăteam la masă şi vorbeam la telefon. Soţia a avut o presimţire rea de cum a văzut informaţia pe TV, lucru care s-a confirmat. Fiind duminică şi personalul fiind liber, la societatea de turism, la urgenţe a răspuns, mi-a confirmat şi domnişoara aia. Discuţiile au durat până la 22.00, după care nu am putut dormi toată noaptea”, a declarat tatăl Roxanei Donisan luni, la Antena 3.

Potrivit bărbatului, fiica sa se afla pentru a treia oară în Egipt şi îşi rezervase vacanţa în condiţiile în care mai era un singur loc pentru completarea lotului cu turişti.

"S-a bucurat ştiind locul, calitatea serviciilor, în schimb problema cu rechinii nu prea aveam referinţe. Ea dacă făcea ieşiri făcea cu instructorul, cunoştea regulamentul de înot. Înotul era sportul ei preferat vara, iarna patinajul”, a mai spus el.

Roxana Donisan avea 40 de ani şi nu era căsătorită. Ea a lucrat ca asistent preparator la SNSPA, iar din 2008, era inspector superior la Executare silită în cadrul ANAF Suceava.