Spectaculoasa transformare a Daciei Logan în Renault Taliant pentru piaţa din Turcia. Cât costă modelul VIDEO FOTO

Ca şi Logan, Taliant are la bază platformă tehnică modulară CMF-B. Deşi aceasta este modulară şi permite modificări în dimensiuni, Taliant este identic în acest sens cu Logan, având în lungime 4,396 mm şi un ampatament de 2,649 mm, iar asta chiar şi în ciuda elementelor de caroserie profund restilizate. Printre altele, Taliant are faruri noi, iar grila radiatorului, barele de protecţie şi capota, precum şi aripile au fost redesenate. La interior, Taliant are, între altele, volan redesenat şi alte guri de aerisire, iar planşa de bord este acum lucioasă în loc de mată cum este întâlnită la Logan.

Ce motorizări ale Renaul Taliant

Sub capota modelului dedicat pieţei din Turcia se poate regăsi motorul pe benzină aspirat natural 1.0 SCe cu 65 CP şi cutie manuală cu 6 trepte. Această versiune are nevoie de 17 secunde pentru a ajunge la 100 km / h. Pe o treaptă mai sus se situează varianta turbo 1.0 TCe, cu 90 CP la activ, cuplat şa o cutie manuală cu 6 trepte (11,7 secunde până la la 100 km / h) sau la una cu variaţie continuă, disponibilă opţional (13,9 secunde până la la 100 km / h). În schimbul motoarelor diesel este oferit propulsorul turbo de 1.0 litri, alimentat cu gaz, ce oferă 100 CP, cuplat exclusiv la cutia manuală cu 6 trepte.