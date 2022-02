România surclasează la forţe aeriene toate ţările din regiune, cu excepţia Ucrainei

Avion F-16 al Forţelor Aeriene Române escortând un bombardier B-1 Lancer al US Air Force FOTO U.S. Air Forces in Europe and Air Forces Africa

Potrivit ediţiei 2022 a raportului World Air Forces, publicat de Flight International, Forţele Aeriene Române (RoAF) surclasează net din punct de vede al dotării cu aeronave toate tările vecine, în afara Ucrainei. În plus, ca forţă de luptă, RoAF se situează pe locul al patrulea pe flacul estic al NATO.

Astfel, la capitolul avioane de luptă, România figurează cu 16 aparate tip MiG-21 LanceR, 19 atac uşor IAR-99 Şoim şi 17 F-16 A/B Fighting Falcon, în timp ce Ungaria, de exemplu, figurează cu doar 12 aparate de luptă JAS 39 Gripen. Apoi, Bulgaria are în dotare 13 MiG-29 şi 8 aparate Su-25, iar Serbia se poate baza pe 13 avioane de luptă ruseşti MiG-29 şi 17 aeronave de atac J-22. Drept urmare, din punct de vedere numeric, superioritatea aeriană a României în zonă este de necontestat, mai ales dacă avem în vedere că deja este oficial că Forţele Aeriene vor mai achiziţiona încă două escadrile de F-16 Fighting Falcon de la Forţele Aeriene Regale Norvegiene, şi dacă nu luăm în calcul Ucraina, care dispune de 51 de aparate multirol de tip MiG-29, 32 de tip Su-27 şi 29 de avioane de atac la sol Su-24 şi Su-25.

Totuşi, trebuie spus că, din punct de vedere al vechimii, România nu mai stă aşa bine la capitolul dotării forţelor aeriene, pentru că aeronavele de luptă au zeci de ani de serviciu la activ, iar conform unor surse, Forţele Aeriene Maghiare au în exploatare avioane JAS 39 Gripen care au fost iniţial în dotarea Suediei, dar care, se pare, au mai puţine ore de zbor în comparaţie cu aeronavele României. La capitolul aeronave de luptă, România se situează pe locul al patrulea pe flacul estic al NATO după Turcia (291), Grecia (229) şi Polonia (109).

Nici la elicoptere nu stăm chiar rău

Totodată, nici la capitolul elicoptere de luptă România nu stă tocmai rău. Astfel, Forţele Aeriene au în dotare 58 de aeronave IAR 330 Puma, dar figurează că a comandat şi 24 de aparate AH-1Z Viper, 21 de UH-1Y şi 15 aparate H215M/AS332, lucru neconfirmat oficial de surse militare. Asta în timp ce Ungaria are în dotare H145 (18 în serviciu şi două comandate), Mi-8/17 (7 în serviciu), Mi-24 (8 în serviciu) şi are comandate şi 16 H225M. În acelaşi timp, Serbia are aparate H145M (5), Mi-8/17 (13), Mi-35 (4) şi SA341/342 (29). În fine, Bulgaria are Bell 206 (2), H215M/AS532 (12), Mi-17 (3) şi Mi-24 (2).





Escadrilele din Norvegia vor avea o rezervă de zbor de 10 ani

Ministrul Apărării, Vasile Dîncu, a făcut, recent, o serie de precizări despre cele două escadrile de F-16 Fighting Falcon care vor fi achiziţionate din Norvegia, care sunt într-o versiune superioară faţă de prima escadrilă din Portugalia. Concret, aparatele vor avea o rezervă suficientă de zbor pentru cerinţele Forţelor Aeriene Române care consideră exploatarea acestor avioane numai un pas intermediar până la dotarea cu F-35. „Norvegienii şi-au asumat obligaţia de a aduce avioanele la o stare perfectă. Vor fi oprite din zbor pe 31 decembrie. Evident că preţul conţine o modernizare pe care SUA şi-au asumat-o pentru compatibilitatea cu noile tehnologii NATO. Este un protocol foarte bun. În plus, e foarte greu de găsit avioane. Avioanele de vânătoare nu seamănă cu maşinile. Chiar dacă sunt second hand, ele sunt mereu updatate, au resurse de zbor. În cazul nostru, avioanele F-16 norvegiene au în medie încă 2.500 de ore resursă de zbor. Asta înseamnă cam 10 ani de funcţionare în ritmul actual al operaţiunilor de zbor. Aceste avioane sunt exact ce ne trebuie în acest moment”, a conchis Vasile Dîncu, conform defenseromania.ro. Demnitarul a mai precizat că acest program major de înzestrare este oricum întârziat. „În cazul avioanelor F-16 avem o hotărâre a CSAT-ului din 2012 (de a construi trei escadrile - n.red.). A fost o perioadă în care nu am avut bani, o alta în care politicienii probabil au dorit să îşi asume anumite lucruri, au fost fragmentări, au căzut guverne în momente importante. Am ajuns azi să finalizăm un lucru care trebuia de mulţi ani”, a precizat Vasile Dîncu, ministrul Apărării Naţionale.

Reamintim că România va achiziţiona 32 de avioane F-16 Block 20 pentru 354 de milioane de euro. Configuraţia lor M6 e superioară primelor 17 achiziţionate din Portugalia (care sunt M5) şi care au costat cam 930 de milioane de dolari. 49 de aparate de luptă F-16 Fighting Falcon vor avea în final Forţele Aeriene Române.