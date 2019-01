Replici acide între Marian Godină şi un membru CNA: „Nenea căruia îi era silă de mine şi de proştii care mă urmăresc trebuie să apere dreptul la imagine?“

Radu Herjeu, fost jurnalist România TV şi actual membru al CNA, a postat, la sfârşitul lunii decembrie, pe contul personal de Facebook, o captură foto a unui titlu de ziar care spunea că Marian Godină a fost prins cu 113 kilometri pe oră în localitate, însoţită de textul: „Mi-e o silă de lupii moralişti de mor! Dar şi mai silă mi-e de proştii care le sorb ipocriziile şi îi transformă în ”personalităţi” şi apoi, evident, în influenceri!”

Poliţistul Marian Godină a replicat printr-un articol intitulat „Nenea Radu Herjeu de la CNA, dreptul la imagine şi copilul din clasa a 3-a” , în care l-a ironizat şi criticat pe membrul CNA pentru agresivitatea postărilor sale. „Zilele trecute, citind nişte ştiri, i-am văzut acolo numele şi mi-a atras atenţia faptul că omul e membru CAN. Cum?? Nenea ăla, căruia îi era silă de mine şi de proştii care mă urmăresc, e unul dintre cei care trebuie să apere dreptul la imagine? Adică eu dacă aş fi făcut o sesizare la CNA de câte ori am fost jignit la Antena 3 sau când am fost prezentat de către România Tv ca agent din reţeaua Soros, ar fi ajuns să fie soluţionată de acest domn? Nu i s-ar fi făcut oare silă?”

„Citindu-i aleatoriu câteva postări, mi-am confirmat ceea ce bănuiam în legătură cu propria-i părere despre a sa inteligenţă. Rar are vreo postare şi comentarii în care să nu apară cuvinte precum proşti, ticăloşi, scârbe. Paradoxal, pe fotografia de copertă pe care o are la profilul de Facebook stă scris << STOP spreading hate>> […]Uitându-mă la comentarii, am observat că tuturor celor care nu erau de acord cu el, le răspundea de sus, făcând referire la IQ”, a mai scris Godină în articolul său.

În replică, Herjeu a reacţionat cu noi postări pe Facebook:

„Ah, nu ştiam de ce mi s-a umplut pagina de comentarii pline de înjurături şi ameninţări. A zis ceva celebrul Godină despre mine! Şi, evident, fanii lui inteligenţi şi educaţi au reacţionat . No, fiecare e plăcut de cei asemeni lui!

PS. Văleu, atâtea jeguri în comentarii n-au fost nici când am zis ceva de băsescu sau de haştagieni

PPS. Ce bun ar fi un Pest Repeller pentru facebook”

„În seara asta am aflat că, dacă eram serios cu darea în judecată a celor care înjură pe facebook, puteam ieşi de mâine la pensie (de nabab)!

Am înţeles că, dacă spun că e ipocrit un poliţist care ia amenzi de circulaţie, dar dă lecţii pe internet altora, sunt vândut ciumei roşii, Rusiei, plătit de o televiziune etc. Şi, în general, am cearcăne şi n-am făcut nimic în viaţă!

Am mai aflat că există un număr infinit de înjurături scabroase emise de indivizi şi individe din elita intelectuala, care au la poza de profil copilaşi de 2-3 ani şi, evident, donează pentru cauze nobile.

Mi-am reamintit că facultăţile şi masteratele şi doctoratele şi locurile de muncă fiţoase sau din străinătate nu pot ascunde mizeria interioară şi lipsa completă de educaţie şi decenţă.

Am mai aflat că argumentul într-o ”dispută” e numărul de followerşi, de parcă cele mai multe muşte n-ar şti întotdeauna unde să se adune!

Mi s-a mai spus că, dacă şterg înjurăturile birjăreşti şi acuzaţiile că sunt sluga nu ştiu cui, de fapt nu sunt democrat şi nu suport opiniile contrare, deci sunt un om slab şi fricos.

Şi mi-am dat seama că, dacă vreodată legionarismul va reînvia în ţara asta, religios sau nu, va avea o mulţime de adepţi!

Am constatat că pot bloca şi bana mai încet decât dau ei năvală din canale :)

PS. Şi am aflat că sunt specimene care-ţi trimit cerere de prietenie doar ca să te poată înjura apoi. Nu, nu le-am răspuns, deci m-au înjurat în mesaj privat.”