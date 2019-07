Protecţia Consumatorilor recunoaşte că România nu a trimis probe de alimente la analize pentru demascarea dublului standard. Motivul halucinant invocat

"A fost decizia noastră", a declarat preşedintele ANPC, întrebat despre motivele pentru care România nu a participat la studiul european privind dublul standard alimentar, la care au participat 19 state europene şi ale cărui rezultate au fost publicate de Comisia Europeană la finalul lunii iunie, arată agerpres.ro

"Când a existat acea solicitare, noi am preluat Preşedinţia. Am considerat că trebuie să fim neutri faţă de acest subiect. Prima etapă a fost numai studierea etichetei", a adăugat Marius Pîrvu.

"Adevărul" a mai relatat cu ceva timp în urmă. Reamintim că, România nu figurează în studiul Comisiei Europene (CE) care demonstrează dublul standard folosit la produse pe piaţa UE pentru simplul motiv că autorităţile române nu şi-au făcut treaba. Asta în contextul în care Liviu Dragnea şi ministrul Agriculturii Petre Daea au înfierat în repetate rânduri acest dublu standard practicat de multe companii, aşa cumcu ceva timp în urmă.

Ne şi plăteau ca să participăm studiul

Astfel, autorităţile de control din România au stat cu mâinile în sân cu toate că ar fi fost şi plătite pentru aceste servicii de monitorizare. Cel puţin asta susţine Sorin Mierlea, preşedintele InfoCons. “Autorităţile europene au şi deblocat bani în acest sens cu un an şi jumătate în urmă, dar noi nu am fost în stare să accesăm programul. Aşa s-a ajuns ca România să nu trimită rapoarte cu toate că datele de la noi erau considerate foarte importante pentru că suntem o ţară la graniţa Uniunii. Concret, Ministerul Agriculturii, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor şi Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor puteau încasa 1,5 milioane de euro pentru a monitoriza şi analiza produsele de pe piaţă. Raportele rezultatele ar fi trebuit trimise CE, care s-a ocupat de centralizarea datelor. Aşadar, autorităţile române au promis în repetate rânduri că vor face minuni în domeniul combaterii dublului standard, dar în final a rezultat un mare zero barat. Drept urmare s-a ajuns ca România să nu facă parte din studiul care demostrează negru pe alb că 9% dintre produse au o compoziţie diferită, deşi partea din faţă a ambalajului era identică. În plus, din acelaşi document rezultă că 22% din produse au o compoziţie diferită, în pofida faptului că partea din faţă a ambalajului este similară. Pe de altă parte, autorităţile de control din România continuă cu politica de a nu face publice rezultatele controalelor pe care le fac. Publicitatea negativă ar fi cea mai mare pedeapsă pentru cei cu probleme pentru că, imediat, consumatorii ar face pasul înapoi. Totul în folosul sănătăţii populaţiei”, a precizat Sorin Mierlea.

