Procurorul general, ameninţat cu procesul de fostul ofiţer SRI Daniel Dragomir: Voi scoate la iveală toate legăturile cu statul paralel

"M-am saturat. Augustin Lazar. Zis Gusti, zis sclavul SRI, zis sclavul statului paralel, zis sosete albe la Parchetul General tot sustine dupa decizia CSM ca s-a referit la mine cand vorbea public de “inculpati de rang inalt”. Bine. Am decis sa il dau in judecata. Voi scoate la iveala in instanta legaturile “procurorului general” cu statul paralel. O sa vorbim si cum statea tatal lui Kovesi in capul mesei la Transgaz si ii dadea ordine lui Lazar. Cum faceau ei milioane si cu cine. Cum scoateau ei bani din Microsoft dupa ce DNA a “uitat” sa blocheze conturi. Un final de an bun", scrie Daniel Dragomir, pe Facebook.

Daniel Dragomir a fost condamnat în primă instanţă de Tribunalul Bucureşti la 1 an de închisoare cu suspendare pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată în forma participaţiei improprii.