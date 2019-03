Povestea unui român care a lucrat pentru Trump: a ajuns la închisoare după ce a aplicat pentru cetăţenie şi nu şi-a mai văzut familia de opt luni

În timpul campaniei prezidenţiale din 2016, copiii lui Donald Trump, staff-ul său de campanie, precum şi alţi demnitari, erau aşteptaţi la aeroport, în oraşul Jupiter, Florida, de către Zoltan Tamas, un român care se stabilise cu familia în SUA.

Tamas era paznic la ”Trump National Golf Club”, având şi permis de port-armă. Românul trăia împreună cu soţia şi cei doi copii, în vârstă de 8 şi 11 ani, într-o casă cu două dormitoare, îşi plătea taxele şi nu intrase niciodată în conflict cu legea de când a imigrat în SUA, în 2011, scriu cei de la The New York Times.

De ce a fost închis românul

De opt luni însă, Zoltan Tamas, în vârstă de 38 de ani, este în închisoare, în Crawfordville, la 6 ore de mers cu maşina de locul unde trăieşte familia sa, pe care nu a mai văzut-o de când a fost reţinut. Avocatul lui încearcă să convingă judecătorii să îi permită să rămână în SUA. Românul a devenit victima măsurilor privind imigrarea, una dintre priorităţile pe agenda naţională a preşedintelui Donald Trump. În ciuda scrisorilor de sprijin din partea unor afacerişti de succes şi de la foştii săi angajatori, Tamas nu a reuşit să câştige clemenţa judecătorului.

Fostul angajat al clubului lui Trump este deţinător de Carte Verde. A fost arestat de autorităţile de la imigrări după ce a aplicat pentru cetăţenie americană, în 2016. Când acestea i-au verificat antecedentele, au descoperit că a fost condamnat în absenţă pentru fraudă în asigurări, în România. Acum, avocatul său face apel pentru a contesta decizia judecătorului de a-l deporta. De asemenea, acesta a cerut agenţiei guvernamentale Immigration and Customs Enforcement să îl elibereze, răspunsul acesteia fiind că Tamas trebuie să rămână închis pentru frauda comisă pe teritoriul României.

„Zoltan nu a fost prins trecând graniţa. Se afla în ţară legal, plătea taxe şi nu are niciun cazier în SUA. De ce l-aţi ţine închis? Ar trebui să îşi folosească puterea discreţionară pentru a-l elibera”, a declarat Mario Urizar, avocatul lui Zoltan Tamas, citat de The New York Times.

Cum a ajuns Tamas să lucreze în SUA

Soţia şi copiii lui Tamas sunt cetăţeni americani. Deocamdată, au decis să rămână în Palm Beach, încercând să supravieţuiască fără capul familiei. Alina, soţia, le-a spus jurnaliştilor de la The New York Times că va trebui să facă împrumuturi de aproximativ 25.000 de dolari pentru a putea plăti cheltuielile casei, dar mai ales pe cele medicale, pentru fiica lor, Rania (foto dreapta). Aceasta din urmă s-a născut cu o boală congenitală la inimă, având nevoie de tratamentul pe care sistemul medical american îl oferă.

Tamas a început să lucreze într-una dintre proprietăţile lui Trump în sezonul de iarnă, din 2006-2007. Pe atunci în vârstă de 25 de ani, Tamas s-a numărat printre muncitorii sezonieri din resortul Mar-a-Lago. Avea doar o viză temporară H-2B, pe care proprietăţile lui Trump s-au bazat, de altfel, ani la rând pentru a aduce muncitori imigranţi.

Iniţial, slujba lui Tamas însemna întâmpinarea oaspeţilor la clubul de pe plajă şi parcarea maşinilor acestora.

În acelaşi an, pe atunci iubita lui, Alina Rogozan, a venit în vizită, cu o viză de turist. S-au căsătorit în Las Vegas şi au mers în luna de miere în Hawaii. Au revenit în România, unde Tamas şi-a ajutat socrul la munca pentru patiseria pe care o deţinea. În 2008, aveau un fiu pe nume David. La scurt timp, au primit vize permanente, pe care le-au câştigat prin programul Loteria Vizelor care permite, în fiecare an, ca aproximativ 50.000 de persoane, din toată lumea, să obţină o viză legală permanentă în SUA.

Tamas s-a mutat în West Palm Beach, unde şeful de la Mar-a-Lago l-a angajat imediat. După ce Alina, soţia sa, a născut al doilea copil, pe Rania, a venit şi restul familiei în Florida. Decizia a avut legătură mai degrabă cu starea de sănătate a fetiţei care, la doar cinci zile, era trimisă în Germania pentru a fi operată. Sperau că în SUA avea să primească îngrijiri de top.

În 2013, Tamas s-a angajat cu normă întreagă, cu beneficii şi asigurare de sănătate la clubul de golf Jupiter, pe care Trump îl cumpărase în urmă cu doar câţiva ani. Urmase şi cursuri pentru a putea lua permisul de mânuire a armei şi pentru a deveni şi paznic. Ulterior, şi-a luat şi al doilea job, în divizia de transporturi.

„Lucra incredibil de mult. Ştiam când pleacă, dar nu ştiam niciodată când se întoarce. Dar era fericit că are de muncă şi asigurare de sănătate pentru fiica lui”, a mai spus Alina Rogozan, care a povestit cum soţul ei a venit într-o seară cu un bacşiş de 100 de dolari pe care i-l dăduse chiar Trump.

De ce i s-au verificat antecedentele

În octombrie 2016, Zoltan Tamas a decis să schimbe locul de muncă pentru că nu se înţelegea cu noul manager. S-a angajat ca şofer la compania ”Five Star Transportation”. Pentru că erau deja rezidenţi legali de aproape cinci ani, familia Tamas a decis că ar trebui să devină cetăţenin americani, aşa că au completat formularele şi au făcut toate demersurile necesare.

În câteva luni, ea a primit o scrisoare prin care era anunţată că a fost programată la interviu cu un ofiţer de la biroul de imigrări. Soţul ei, în schimb, nu a primit nicio notificare. După ce a sunat şi a dat mailuri, a aflat că etapa verificării trecutului profesional nu era încheiată.

În aprilie 2017, Alina şi cei doi copii ai lor au devenit cetăţeni americani. În iunie 2018, Tamas a primit o notificare de la agenţia de imigrări în care i se cerea să se prezinte la birourile agenţiei pentru a discuta de ce nu a fost admis. Când au ajuns acolo, i s-a spus că va fi reţinut, însă fără nicio explicaţie. I s-a cerut să îi dea soţiei verigheta, cureaua şi telefonul, iar de atunci, nu l-a mai văzut.

Contactaţi de jurnaliştii de la The New York Times, reprezentanţii agenţiei au spus că nu pot discuta aceste aspecte. Soţia lui Tamas spune că frauda de care este acuzat soţul ei s-ar fi întâmplat când un prieten de-al acestuia i-ar fi folosit numele să facă mai multe afirmaţii false către un asigurator auto.

Avocatul lui Tamas a mai explicat că nici o cerere de extrădare nu a fost vreodată depusă de guvernul român. De asemenea, a fost anunţat că românul ar urma să fie deportat pe 9 aprilie. Scott M. Rocklage, un afacerist din industria biotehnologică, a declarat că vrea să fie martor în procesul lui Tamas, declarând că „munceşte din greu la tot ce face şi are abilitatea de a face multe lucruri în acelaşi timp”.

Soţia spune că familia l-ar urma în România, dar fără acces la tratamentul medical din SUA, fiica lor, cel mai probabil, nu va supravieţui. „Să ne întoarcem în România ar însemna să îi semnăm sentinţa la moarte. De asta ne luptăm”.

