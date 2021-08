Bravii pompieri români, aplaudaţi de greci. „Gratitudinea cu care ne întâmpină localnicii ne oferă puterea să o luăm de la capăt”

Într-o postare însoţită de fotografii atât cu echipa de pompieri care se află în Grecia, cât şi cu intervenţiile la care participă, ISU Buzău a publicat câteva mesaje ale pompierilor buzoieni, care spun: "E greu, epuizant, dar ne alimentează mulţumirea localnicilor".

"În prima dintre zilele când am început dificilele acţiuni de stingere, în momentul când ne întorceam de la intervenţie, murdari şi obosiţi, am fost aşteptaţi de un grup de localnici ce s-au strâns în faţa mănăstirii unde ne odihnim pentru a ne aplauda şi mulţumi pentru ceea ce facem pentru ei. Nu înţelegem ce ne spun, dar am putut citi mulţumirea şi bucuria pe chipurile lor", a relatat plutonierul adjutant Nicu Taman, de la Staţia de Pompieri Râmnicu Sărat.

Mulţumirea localnicilor este amintită şi de un coleg al acestuia.

"Am ajuns la 02:00, si am dormit până la 06:00, când ne-am trezit să plecăm la intervenţie. Am fost frânt, dar a meritat. Incendiul se extinde foarte rapid, orice focar stins contează şi nu putem pierde timp. Facem tot ce putem ca incendiul să fie lichidat cât mai repede. Avem tot ce ne trebuie, chiar şi în plus, localnicii ne aduc şi ei foarte des mâncare şi apă, chiar dacă avem destule. Suntem obosiţi după intervenţii, nu e deloc uşor, dar ne odihnim şi o luăm de la capăt. Ceea ce contează foarte mult e gratitudinea cu care ne întâmpină localnicii, ce ne încarcă cu energie şi ne oferă puterea să o luăm de la capăt în fiecare zi", a povestit plutonierul major Daniel Lăcustă de la Detaşamentul Buzău.

În total, 108 pompieri români au plecat în Grecia pentru a ajuta la stingerea incendiilor izbucnite în mai multe zone din ţara afectată de cea mai gravă caniculă din ultimii 30 de ani.

Marţi, misiunile pompierilor români continuă în insula Evia din Grecia, pentru a treia zi consecutiv. Una dintre misiunile prioritare este identificarea de surse de apă. Noi focare de incendiu sunt identificate constant. La temperaturi caniculare, pompierii luptă cu focul în ture de câte şase ore.