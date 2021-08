Organizatoarea Bucharest Pride, amendată cu 7000 de lei pentru depăşirea numărului de 500 de participanţi, va contesta amenda

Directoarea executivă a Asociaţiei ACCEPT a fost amendată ca persoană fizică, pentru organizarea Marşului Bucharest Pride, cu suma de 7000 de lei, ca urmare a depăşirii numărului legal de 500 de participanţi, dat fiind că la marş au fost prezente mii de persoane.

„Astăzi am primit prima mea amendă şi sunt mândră de ea. Bucharest Pride a fost organizat de către Asociaţia ACCEPT la solicitarea mea, deci am fost amendată ca persoană fizică. Am încălcat cu bună ştiinţă limita de 500 de participanţi pentru că noi considerăm că restricţiile impuse protestelor civice sunt neconstituţionale şi neadaptate actualei situaţii pandemice. Libertatea de întrunire nu este inferioară libertăţii de conştiinţă a cultelor religioase şi nici dreptului cetăţenilor de a se bucura de activităţi culturale. Am ieşit în stradă pentru a ne apăra libertatea de întrunire, libertatea de exprimare şi ne-am asumat consecinţele”, a scris pe Facebook Teodora Ion-Rotaru, directoare executivă ACCEPT.

Ea a anunţat şi că amenda va fi contestată în instanţă.

”Vom contesta în instanţă această amendă şi avem încredere că ne vom găsi dreptatea în faţa judecătorilor constituţionali. Astăzi Jandarmeria şi-a făcut datoria, a protejat participanţii la marş şi era normal să ne amendeze. În instanţă vom critica măsurile adoptate de Guvern, nu doar sancţiunea contravenţională aplicată justificat de Jandarmerie”, a precizat directoare executivă ACCEPT.

Marşul Bucharest Pride s-a desfăşurat sâmbătă după-amiază, pe Calea Victoriei până în Piaţa Universităţii, la eveniment fiind permisă participarea a cel mult 500 de persoane. Jandarmeria Capitalei a negat vineri seară că ar fi permis depăşirea numărului de participanţi, făcând apel la organizatori pentru respectarea legii.

Comform ACCEPT, 10 000 de persoane au participat sâmbătă, la cea de-a XVI-a ediţie a Marşului Bucharest Pride, evenimentul anual dedicat comunităţii LGBTQIA+, organizat de asociaţie. Printre participanţi s-au numărat persoane LGBTQIA+ alături prieteni, familie, colegi şi aliaţi din cadrul misiunilor diplomatice, parlamentari români, reprezentanţi ai organizaţiilor non-guvernamentale LGBTI din ţară. Marşul s-a desfăşurat fără incidente pe traseul Calea Victoriei – Bulevardul Regina Elisabeta – Piaţa Universităţii.

Organizatorii au distribuit măşti participanţilor la marş, au oferit acestora dezinfectant la punctul de acces şi au solicitat respectarea regulilor de distanţare socială.

Marşul Bucharest Pride 2021 a fost unul exclusiv pietonal. Carele cu muzică care însoţeau participanţii în ediţiile anterioare au fost înlocuite în 2021 cu 5 scene de DJ amplasate în puncte cheie de pe Calea Victoriei şi Piaţa Universităţii.

”Ajuns la cea de-a 16-a ediţie, Marşul Bucharest Pride rămâne unul paşnic şi fără incidente. Participanţii au purtat şi de această dată emblematicul steag curcubeu care a traversat centrul capitalei pentru toate persoanele LGBTQIA+, pentru toate familiile formate pe cupluri de acelaşi sex care au nevoie şi merită protecţia statului român, nevoie cu atât mai pregnantă în situaţii critice cum a fost cea indusă de pandemia de Coronavirus”, precizează reprezentanţii ACCEPT.