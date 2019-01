Numele eroilor de la Revoluţie, date jos de pe gardurile Muzeului Naţional de Artă. Explicaţia directorului instituţiei

„Din păcate toate numele Eroilor au fost date jos de către angajaţii MNAR la solicitarea domnului Liviu Constantinescu. Am sunat la MNAR şi mi s-a ţinut o lecţie de <<educaţie>> de către domnul Constantinescu, om care pretinde ca a fost la Revoluţie”, a scris Marian Rădună, joi, pe pagina sa de Facebook.

Acesta a adăugat că foile cu numele eroilor de la Revoluţie au fost date la o parte de teama unor amenzi venite de la autorităţi, care ar fi fost „notificate şi rugate să ne anunţte când vor să îndepărteze colile, pentru că venim noi şi le ridicăm”.

„MNAR este al Românilor, domnule Constantinescu, nu pe persoana fizica, chit ca eşti Director General Interimar. O sa merg sa recuperez colile in cursul zilei de astăzi. #Nuuitam Va rog sa punem poveştile Eroilor in mediul Online, pentru ca de aici nu le şterge nici un <<directoraş>>”, şi-a încheiat Rădună postarea pe Facebook.

Directorul MNAR: „Nu ni s-a transmis nimic”

Contactat de „Adevărul”, Liviu Constantinescu (foto: dreapta) a explicat că singura autorizaţie care s-a dat a fost cea pentru marşul din 21 decembrie, în memoria victimelor revoluţiei. De asemnea, conform acestuia, autorităţile nu ar fi fost informate cu privire la perioada în care colile să fie afişate pe gardurile muzeului.

„Partea cu afişajul... n-a avut nimeni nimic împotrivă, ca dovadă că au stat atâtea zile acolo. Problema este că afişajul stradal are o legislaţie. Deci primăria, când dă o autorizaţie de expunere a oricăror materiale pe garduri, o face cu solicitarea aprobării de la cel care administrează spaţiul, respectiv MNAR. Poate n-ar fi fost nici asta o problemă, dar practic, nu ştiam noi nici cine le-a pus pe gard, pentru că nici jandarmeria nu a avut un nume la dispoziţie. Nu ni s-a transmis nimic, şi mai ales, nu ştiam până când trebuie ţinute. Deci eu, astăzi am aflat de acest domn (n.r.- de Marian Rădună)”, a explicat Constantinescu (sursă foto: mnar.arts.ro).

Colile „pot să fie puse oricând la loc”, a mai spus directorul MNAR, care a precizat că acestea au fost strânse în cutii şi că vor fi predate pe proces verbal. Condiţia ca acestea să fie din nou afişate este obţinerea aprobării de la primărie, precum şi menţionarea duratei, „cât doreşte să le ţină pe gard”.

„Nu are nimeni nimic nici cu revoluţia…Eu mi-am permis, ca un umil aşa, să îi spun domnului, că şi eu am fost aici în '89, alături de colegii mei,chiar dacă n-am certificate de revoluţionar. Asta este o altă problemă. Este o furtună iscată din nu ştiu ce interese….Singurul lucru pe care l-am cerut a fost să fie în legalitate. I-am spus o chestiune de bun simţ: <<dacă dumneata ai avut un impuls spontan în seara respectivă, am înţeles, nimeni nu s-a opus. Dar de bun simţ era să spui, <<dom'le, am pus pe gard acest lucru şi vă rog să le ţineţi o lună, o săptămână>>”.

FOTO Rădună Marian / Facebook

„Cât să le ţinem?”

Autorităţile nu au fost informate cu privire la coli, a reluat Constatinescu, acestea primind, la fel ca muzeul, doar înştiinţarea cu privire la marşul din 21 decembrie.

„.Noi am zis, <<dom'le, dacă vor să depună flori, lumânări, nu are nimeni nimic împotrivă>>. Nici nu s-a opus cineva. I-am spus omului, <<cât voiai să le ţinem? Nu crezi că era datoria dumitale să spui <<eu le-am pus, vreau să le ţineţi până în data de cutare?>> Eu de unde să îl iau?... Au stat acolo de sărbători. Am zis <<dom'le , nu le atingeţi, să le lăsaţi acolo>>. Ne plângem în ţara asta de cum se respectă legile, dar pe alea pe care le avem chiar nu putem să le respectăm?"

Întrebat dacă colile nu ar fi trebuit ţinute poate o perioadă mai lungă, Constantinescu a răspuns că i se pare jalnic că sunt amestecaţi revoluţionarii în astfel de probleme şi că, la telefon, i-a spus lui Rădună să nu îi spună lui ce a însemnat revoluţia: „I-am zis, <<dom'le, au murit oameni lângă mine, eu nu fac chestia asta, nu-mi spune mie ce a însemnat revoluţia, că n-are sens>>".

„Cât să le ţinem? Totuşi, suntem o instituţie, noi pe gardul ăsta din când în când, se mai fac şi expoziţii de artă. Eu nu expun ceva al instituţiei mele, pe acest gard, fără să discut cu primăria”.

Banchetul din Sala Tronului, organizat de Dăncilă

MNAR a mai fost implicat într-un scandal în luna noiembrie, când premierul Viorica Dăncilă a oferit un „prânz de lucru” pentru oficialii europeni veniţi la Bucureşti chiar în Sala Tronului, locul în care în urmă cu mai puţin de un an era depus trupul Regelui Mihai.

Liviu Constantinescu a explicat şi acest episod, spunând că muzeul nu reprezintă nici casa, nici instituţia sa proprie, dar şi că relaţiile cu Casa Regală sunt dintre cele mai bune.

Imagine de la prânzul organizat de premierul Dăncilă (Foto: gov.ro)

„În momentul în care vine ordin de la ministru, scris, şi este o manifestare organizată de prim-ministrul,0 cu preşedintele consiliului Europei, ce era să fac? Să adun eu revoluţionari în stradă să zic că nu sunt de acord? Sunt nişte copilării. Noi, prin statutul nostru, nu facem politică. Să se zică că se ţin banchete şi nunţi aici, păi să pună mâna (n.r.- cei care spun acest lucru) să citească din istoria palatului să vadă că şi în timpul regalităţii se ţineau dineuri, banchete, dar asta nu înseamnă că aici se ţin boteze sau mai ştiu eu. Până la regele Mihai au mai murit nişte regi. Poate şi în alte palate, din Franţa, din Anglia, au mai murit totuşi monarhi, dar nu se transformă în nişte mausolee. Sunt spaţii reprezentative în care statul îşi primeşte oaspeţii. Şi un mort, acasă, la ţară, se pune în camera cea mai frumoasă. Dar asta nu însemnă că nu se face Anul Nou, sau o nuntă, în aceeaşi cameră”, a încheiat Constantinescu.