Monica Tatoiu ameninţă AUR cu judecata, după ce a fost înscrisă în partid fără voia sa: „E caz de criminalitate informatică”

„Nu am facut nici o cerere de adeziune. Si uite ce am primit. Astia sunt mai ceva ca capusele. Or fi cumparat din donatii niste baze de date. Doar ca pe mine m-au enervat. Si mie imi plac confruntarile in tribunale. De acum incolo cu binoclul pe oamenii lor care sunt in fata.” este mesajul postat de Monica Tatoiu pe reţeaua de socializare.

Monica Tatoiu a vorbit ieri seară şi la Antena 3 cu privire la acest caz, într-o emisiune în care co-preşedintele AUR, George Simion, era şi el prezent. „Nu se poate aşa ceva în România secolului 21. Am pus pe Facebook şi am fost înjurată în toate felurile, cu limbaj de galerie. Ce părere are dl. Simion despre toate acestea?” a întrebat ea.

Răspunsul lui Simion a fost: „Regret sincer că aţi fost jignită. Nu-mi dau seama cine v-a folosit adresa de e-mail. Noi avem un formular de adeziune pe care-l completează orice român, după care urmează anumiţi paşi. Suntem foarte tehnologizaţi. Formularul este public, oricine putea folosi adresa dumneavoastră de e-mail. N-avem noi nicio vină că cineva a încercat, poate, să vă facă un lucru bun, să vă înscrie în AUR.”

AUR, surpriza alegerilor parlamentare, ameninţat cu judecata

Contactată de reporterii Click! , Monica Tatoiu a detaliat lucrurile care au deranjat-o şi măsurile pe care doreşte să le întreprindă.

„Eu am fost contactată împotriva voinţei mele de un partid cu care am o singură mare problemă: au murdărit steagul naţional. Nu ai voie să-ţi pui stema partidului pe steagul naţional, pentru mine, steagul şi imnul sunt sfinte. Ţara asta e atât de oropsită, încât simbolurile astea care au mai rămas sunt sfinte pentru mine. Dacă nu-mi trimiteau e-mailul acela n-aveam treabă cu ei. Dar de ce m-au bătat pe mine în ciorba lor? M-am enervat când am văzut cât tupeu au, am fost neagră de supărare.”

Ea a promis că va lua în curând toate măsurile necesare pentru a da în judecată agenţia de comunicare de la care a primi mesajul: „Nu am răspuns la acel mesaj, în acest tip de interacţiune e foarte periculos să răspunzi, să suni înapoi. Întotdeauna o fac prin avocaţi. Deja am vorbit cu avocatul meu, care e specializat chiar pe sisteme informatice şi furt de identitate, şi îi voi da în judecată pentru încălcarea legii privind protecţia datelor personale (DGPR).

Nu vreau bani, vreau scuze şi o recunoaştere a greşelii făcute faţă de mine şi faţă de toţi aceia care au primit astfel de mailuri, căci îmi imaginezi că mulţi au fost hackeriţi în acelaşi fel, dar nu au capacitatea mea de a vorbi, de a se lupta. Aştept să se sesizeze şi DIICOT-ul, e caz de criminalitate informatică. Dacă au făcut asta, probabil au făcut şi altceva”.

Cazul Monicăi Tatoiu nu este tocmai o surpriză însă, aşa cum poate părea la prima vedere. Răspândirea unor mesaje politice în perioada campaniilor electorale prin mail, SMS sau alte metode care provin în urma colectării datelor personale ale oamenilor a devenit o metodă destul de comună de comunicare în perioada campaniilor electorale. Bazele de date care conţin email-uri sau numere de telefon obţinute de firme de colectare a datelor se vând în perioada premergătoare campaniilor electorale pe bani frumoşi, ajungând astfel în posesia partidelor sau candidaţilor la funcţii publice.

O campanie de doar 12.000 de euro pentru 9% din voturi

Campania electorală a celor de la AUR a fost una bizară, partidul obţinând 8,99% la votul de duminică. Dragoş Stanca, expert în digital media, a comentat strategia de comunicare a acestora pentru Aleph News : „În primul rând, este o iluzie să credem că se pot obţine 8-9% din voturile românilor doar folosind online-ul şi doar în ultimele săptămâni, aşa cum am văzut mai multe opinii”.

Stanca notează că ascensiunea AUR a fost una bruscă, „foarte abruptă”, la prima vedere, însă ar fi vorba de fapt despre o tehnică de marketing categorisită ca fiind „de gherilă”. „Vorbim, de fapt, de peste 10 ani de muncă în zona underground a liderilor acestui partid, de Guerrilla Marketing foarte bine făcut, inspirat de tehnicile folosite de galeriile ultras. Să nu uităm că George Simion este cunoscut în zona aceasta, ca liderul unor fracţiuni de tipul „Uniţi sub tricolor” sau „Honor et Patria”, care sunt diviziuni ale galeriilor echipei naţionale, din zona mai extremă a acestor susţinători”.

În total, costurile de marketing pe Facebook ale celor de la AUR ar fi ajuns la suma de 12.000 de euro, una categorisită de Dragoş Stanca drept „infimă pentru rezultatele obţinute”. „Campania electorală online s-a bazat mai ales pe organic, pe viralizarea unor mesaje în grupuri, ale românilor din diaspora, în grupuri ale ultraşilor, în grupuri naţionalist-creştine.Sunt peste 500.000 de votanţi ai acestei formaţiuni, dar pe Facebook au mai puţin de 400.000 de fani”, a adăugat el.

Un grup de publicitate din Bihor a devenit peste noapte un grup al susţinătorilor AUR

Campania de „gherilă” dusă de AUR în social media s-a manifestat în diverse forme, una dintre acestea fiind expusă de ebihoreanul.ro , care remarcă faptul că un grup de Facebook vechi de 3 ani, cu peste 11.000 de urmăritori şi fără legătură cu teme politice a devenit subit o filială a AUR Bihor, dând impresia unei adeziuni în masă.

Grupul era numit iniţial „Publicitate Oradea”, schimbându-şi numele pe 14 octombrie 2020 în „AUR Filiala Bihor”. Unul dintre administratori este chiar Mihai Lasca, preşedintele AUR Bihor, un personaj care a obţinut un loc de deputat în urma alegerilor de duminică şi care are la activ condamnări pentru violenţă, fiind în acelaşi timp judecat pentru constituirea unui grup criminal organizat.