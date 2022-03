Miting anti-război în Piaţa Universităţii din Bucureşti: „Opriţi-l pe Putin. Vrem pace”

Cu afişe şi cu drapelul Ucrainei în mâini, oamenii au făcut „front comun împotriva Răului” şi au îndemnat la pace.

Câteva mesaje scrise de oameni pe afişele lor: „Ucrainenii mor pentru valorile Europei”, „Opriţi-l pe Putin”, „Opriţi războiului din Ucraina”, „Opriţi agresiunea Rusiei”.







Oamenii au avut pancarte cu mesaje în limbile engleză şi română: "Putin, Ukraine is not your playground. Stop the war against Ukraine (Putin, Ucraina nu este locul tău de joacă. Opriţi războiul împotriva Ucrainei)", "Stop crimes againt Ukraine (Opriţi crimele la adresa Ucrainei)", "Putin, marş acasă", "Putin, hands off Ukraine (Putin, jos mâinile de pe Ucraina)" şi au desfăşurat drapeluri ale Ucrainei, de mari dimensiuni.



Una dintre persoanele care s-au adresat celor prezenţi a cerut ajutor pentru "închiderea cerului" Ucrainei, spunând că ucrainenii nu luptă doar pentru ţara lor şi că Europa trebuie să fie conştientă că, dacă Ucraina nu rezistă, Europa va fi "următoarea".



O altă femeie a spus că a fost copleşită de felul în care a fost primită de români, împreună cu fetiţa sa.



Ulterior, participanţii au plecat în marş spre Ambasada Rusiei, însoţiţi de jandarmi. Ei au scandat "Putin, criminal", "Stop război", "NATO, close the sky (NATO, închide cerul)".



Mitingul a fost anunţat pe 16 martie de Asociaţia „21 Decembrie 1989”, printr-o postare pe Facebook. Asociaţia a informat că de la ora 17:45 manifestanţii vor porni către Ambasada Federaţiei Ruse, pe traseul Piaţa Romană, Piaţa Victoriei, Ambasada Ucrainei, Statuia Aviatorilor, Ambasada Federaţiei Ruse.





Proteste în semn de solidaritate pentru poporul ucrainean au avut loc şi sâmbătă, în faţa Guvernului, unde peste 200 de oameni şi-au manifestat dezacordul cu privire la războiul din Ucraina.