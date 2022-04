MiG-21, încă un pas spre „pensionarea” din Forţele Aeriene Române. Cronologia accidentelor cu avioane MiG-21

Teoretic, avioanele de origine sovietică şi în serviciu de peste 40 de ani ar mai fi trebuit să rămână în bune de zbor încă ceva ani, până la achizitionarea celor două escadrile de F-16 Fighting Falcon de la guvernul Norvegiei, cel puţin. Totuşi, măsura a fost luată având în vedere incidenţa considerabilă a evenimentelor şi accidentelor de aviaţie înregistrate pe timpul exploatării aeronavelor MiG-21 LanceR, soldate cu mai multe victime şi aeronave avariate sau distruse, în scopul îmbunătăţirii siguranţei aeronautice şi pentru prevenirea producerii evenimentelor şi accidentelor de aviaţie prin reducerea riscurilor asociate defecţiunilor tehnice.

Se analizează momentul „pensionării”

Militarii au pus în practică această măsură şi având în vedere că mai aveam mai puţin de două escadrile de avioane de vânătoare MiG 21 LanceR gata de zbor şi că oricum aparatele de acest tip au o capacitate redusă de luptă în comparaţie cu aeronavele occidentale. Nu s-a luat încă o decizie, dar se analizează chiar şi momentul în care aceste aparate vor intra definitiv în istoria Forţelor Aeriene Române, adică vor fi scoase definitiv din serviciu.





În perioada suspendării activităţilor de zbor cu aeronavele MiG-21 LanceR, Forţele Aeriene Române vor continua să execute Serviciul de luptă Poliţie Aeriană cu aeronavele F-16 Fighting Falcon AM/BM Block 15 trecute printr-un MLU, parte din escadrila 53 Warhawks de la baza aeriană 86 Borcea, sprijinite de aeronavele aliate dislocate în România, în cadrul misiunii de Poliţie Aeriană Întărită (enhanced Air Policing) sub comandă NATO. De asemenea, sistemele de apărare cu baza la sol din dotare vor executa misiunile de Poliţie Aeriană sub comandă naţională, precum şi în cadrul Sistemului NATO Integrat de Apărare Aeriană şi Împotriva Rachetelor (NATO Integrated Air and Missile Defence System).

Se accelerează achiziţionarea celor 32 de F-16 Fighting Falcon din Norvegia

În acelaşi timp, au fost dispuse măsuri pentru accelerarea demersurilor în vederea achiziţionării celor 32 de aeronave F-16 din Novegia, care vor constitui, în perioada următoare, încă două escadrile. Proiectul legii de aprobare a acestei achiziţii a parcurs etapa de transparenţă legislativă şi se află în circuitul de avizare, urmând a fi prezentat Parlamentului României în cel mai scurt timp.

Resursa disponibilă a aeronavelor din cadrul celor trei escadrile de avioane multirol F-16, care vor fi operate de Forţele Aeriene, asigură operarea lor pentru o perioadă de minim 10 ani. Cele trei escadrile vor constitui o capabilitate operaţională aeriană de tranziţie către aeronavele F-35, de generaţia a V-a.

Iată mai jos o cronologie succintă a accidentelor aviatice din România, începând de la Revoluţia din Decembrie 1989, în care au fost implicate aeronave MiG-21. Facem acestă precizare pentru că în acest interval au mai fost catastrofe aviatice în care au fost implicate şi aparate MiG-23, MiG-29 sau IAR 99 ale Forţelor Aeriene. Numai în accidentele cu MiG 21 au decedat 11 piloţi.

Cronologia accidentelor aviatice în care au fost implicate aparate MiG 21

- 18 mai 1994 - Un avion MiG 21 s-a prăbuşit în timpul unui zbor de antrenament. În urma accidentului, pilotul a murit, iar avionul, aparţinând unităţii de aviaţie militară din Timişoara, a fost distrus.

- 14 octombrie 1994 - Un avion MiG 21 s-a prăbuşit, iar pilotul Adrian Truşcă şi-a pierdut viaţa. În urma anchetei s-a constatat că erorile pilotului au stat la baza accidentului.

- 27 iulie 1995 - Un avion MiG 21, de la UM 019051-Deveselu, s-a prăbuşit după aproximativ 15 minute de la decolare. Aparatul executa un zbor de cercetare meteo, combinat cu un exerciţiu de luptă ce simula trageri în ţinte terestre. În urma accidentului, şi-au pierdut viaţa ambii piloţi.

- 29 august 1995 - Un avion MiG-21 cu dublă comandă s-a prăbuşit pe aerodromul Giarmata, de lângă Timişoara. Cei doi piloţi au reuşit să se salveze prin catapultare.

- 22 mai 1997 - Un avion militar tip MiG 21, din dotarea unităţii militare de la Bacău, s-a prăbuşit în zona localităţii Pârjol, judeţul Bacău. Pilotul s-a salvat prin catapultare.

- 10 decembrie 1997 - Un avion tip MiG-21 cu dublă comandă s-a prăbuşit în timpul unui zbor de instrucţie, aparatul fiind distrus în urma impactului cu solul, însă piloţii s-au catapultat.

- 17 august 1999 - Un aparat cu dublă comandă al Bazei Aeriene 95 s-a prăbuşit în apropierea unităţii de aviaţie din Bacău. Cauza a constituit-o o eroare în tehnica pilotajului. Ambii piloţi s-au salvat prin catapultare. Avionul s-a prăbuşit imediat după decolare, la circa trei kilometri de capătul pistei.

- 13 iulie 2001 - Un aparat al SC Aerostar Bacău s-a prăbuşit într-o zonă muntoasă din dreptul localităţii Tazlăul Mare, iar pilotul a reuşit să se catapulteze. Comisia care a anchetat cauzele prăbuşirii avionului militar MIG 21 Lancer a exclus varianta erorii de pilotaj, concluzie la care anchetatorii au ajuns după decodarea cutiei negre a aparatului de zbor.

- 21 februarie 2002 - Un avion MiG 21 Lancer, cu simplă comandă, aparţinând Bazei 86 Aeriene Feteşti, s-a prăbuşit în lacul piscicol Iezer, din apropierea municipiului Călăraşi. Avionul a fost distrus, iar pilotul, Adrian Săvulescu, şi-a pierdut viaţa. Zborul se efectua în cadrul unui antrenament de strictă supraveghere. Accidentul a fost provocat de impactul cu o pasăre.

- 26 martie 2002 - Un aparat al Bazei Aeriene 71 s-a prăbuşit în apropiere de Turda, însă pilotul a reuşit să se salveze. Cauza a fost defectarea sistemului de alimentare cu combustibil a motorului.

- 23 octombrie 2002 - Un avion MiG 21 Lancer, care efectua un zbor de instrucţie în simplă comandă, s-a prăbuşit de la o înălţime de 30 de metri, la capătul pistei de decolare de pe aerodromul Unităţii de Aviaţie din Bacău. Pilotul avionului, care era singur la bord, a reuşit să se catapulteze înaintea impactului aparatului de zbor cu solul. Accidentul a fost provocat de impactul cu o pasăre.

- 26 septembrie 2003 - Un avion MiG 21 Lancer s-a prăbuşit în apropiere de Câmpia Turzii, iar pilotul, căpitanul comandor Sorin Popa, a murit, nereuşind să se catapulteze. Accidentul aviatic s-a produs pe un deal din vecinătatea comunei Viişoara. Aparatul de zbor aparţinea unităţii aviatice de la Luna şi executa un zbor de antrenament. Cauza a fost dezorientarea spaţială.

- 26 august 2004 - Două aeronave MiG 21 Lancer cu simplă comandă s-au ciocnit în zbor, la 20 de minute de la decolarea de pe aeroportul din Câmpia Turzii, piloţii reuşind să se catapulteze şi fiind recuperaţi. Cauza accidentului a fost reprezentată de o eroare umană, dar şi de condiţii meteo nefavorabile.

- 8 martie 2005 - Un avion MiG 21 Lancer cu simplă comandă aparţinând Bazei Aeriene 86 Feteşti s-a prăbuşit în zona localităţii Însurăţei, din judeţul Brăila. Pilotul s-a catapultat, supravieţuind accidentului, dar aparatul de zbor a fost distrus aproape în întregime. Accidentul a avut drept cauză probabilă pierderea stabilităţii aerodinamice a aeronavei prin acţionarea energică de către pilot a comenzilor, pentru asigurărea avantajului câştigării luptei aeriene.

- 22 noiembrie 2006 - O aeronavă MiG 21 Lancer s-a prăbuşit la Beliu, în judeţul Arad. Aeronava a funcţionat normal pe întreaga durată a zborului, de la decolare până la impactul cu solul. Comisia de investigare a apreciat că producerea catastrofei aeriene poate fi atribuită "instalării subite a pierderii de conştienţă a pilotului, indusă de unul de factorii de mediu sau de o afecţiune psiho-fizică pre-existentă în stare latentă". Pilotul, care se afla singur în avion, a decedat.

-1 noiembrie 2010 - Un aparat se prăbuşeşte în apropiere de Câmpia Turzii. Doi piloţi militari îşi pierd viaţa.

- 12 iunie 2017 - Un MiG 21 Lancer s-a prăbuşit lângă localitatea constănţeană Nazarcea, pe un câmp, după ce pilotul s-a catapultat. Pilotul, Adrian Stancu, a scăpat cu viaţă. El a anunţat că avionul său are probleme majore la motor, în timpul manevrelor de aterizare.

- 7 iulie 2018 - Un MiG 21 Lancer, care participa la mitingul organizat cu prilejul Zilei Porţilor deschise de la Baza Aeriană Borcea, s-a prăbuşit în timpul demonstraţiei, în apropierea staţiei de taxare de la Feteşti. Pilotul, locotenent-comandorul Florin Rotaru, în vârstă de 36 de ani, a murit, după ce a refuzat să se catapulteze, el rămânând la manşă pentru a duce avionul cât mai departe de oamenii care participau la eveniment.

- 20 aprilie 2021 - Un avion militar MiG-21 LanceR care făcea un zbor de instrucţie s-a prăbuşit în judeţul Mureş, iar pilotul a reuşit să se catapulteze.

- 2 martie 2022 - Un avion MiG 21 LanceR s-a prăbuşit, cel mai probabil, în judeţul Constanţa, în jurul orei 20.00, iar pilotul a decedat.

Cine face acum poliţie aeriană deasupra României

În prezent, misiunile de Poliţie Aeriană Întărită (Enhanced Air Policing) sub comandă NATO la graniţele României sunt realizate de 17 avioane F-16 A/B Fighting Falcon ale Forţelor Aeriene Române, 8 aeronave F-16 Fighting Falcon ale US Air Forces şi 4 aeronave F/A-18 Super Hornet, din cadrul Forţelor Navale ale Statelor Unite ale Americii în Europa şi 2 aparate F-35 Lightning II de generaţia a V-a ale US Air Force. Toate aceste aeronave vor decola în caz de urgenţă de pe Baza 86 Aeriană „Locotenent aviator Gheorghe Mociorniţă” de la Borcea.

Lor li se alătură şi 8 aeronave Eurofighter Typhoon din cadrul Forţelor Aeriene Italiene, care constituie Detaşamentul Black Storm, 6 aeronave Eurofighter Typhoon ale Forţelor Aeriene Germane şi 4 aeronave Eurofighter Typhoon ale Forţelor Aeriene Regale Britanice (RAF) ce execută misiuni de poliţie aeriană de la Mihail Kogălniceanu. Toate aceste aeronave de luptă sunt ridicate prin rotaţie, dar zilnic pentru misiuni de patrulare, iar costul unei ore de zbor diferă de la model la model. Astfel, o oră de zbor cu F-16 Fighting Falcon, F/A-18 Super Hornet, F-35 Lightning II sau Eurofighter Typhoon costă 8.278 de dolari, 12.605 dolari, 28.455 de dolari, respectiv 22.000 de dolari.