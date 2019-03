Lia Olguţa Vasilescu, denunţ penal la Secţia specială împotriva procurorului care a anchetat-o

Lia Olguţa Vasilescu a declarat că a depus o plângere penală împotriva procurorului DNA Roşu Claudia, în prezent procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, plângere depusă la Secţia specială a Adinei Florea.





„Am aşteptat timp de trei ani până să fac această plângere. Eu am sperat că în această perioadă fie se clasează dosarul, fie reuşesc să trec cu el prin instanţă astfel încât să am un situaţie clară juridică. Din păcate, situaţia dosarului meu este cea pe care o cunoaşteţi. Dosarul a fost trimis la DNA acum doi ani de zile, s-au mai făcut câteva cercetări în dosar în sensul că au fost chemaţi martorii sub acoperire să dea declaraţii(…). Plângerea visează foarte mult şi pe un colaborator de-al meu. A fost anchetat câteva ore într-un hotel, am adus acuzaţii inclusiv de tortură care sigur că se pot proba.





Este vorba şi de infracţiunea preferată a procurorilor de la DNA – abuzul în serviciu. Cerem şi noi ca un procuror să plătească pentru acest abuz.





Dosarul s-a lăsat cu acuzaţii de luare de mită constând în capital de imagine. Deci nu este vorba de bani sau bunuri materiale ci că am văruit nişte blocuri în Craiova şi cu această ocazie eu aş fi câştigat foarte mult în imagine în oraşul Craiova şi mi-ar fi adus un al doilea mandat de primar. Eu am fost reţinută înainte de campania electorală, deci înainte ca DNA să vadă dacă există aceste voturi în zona respectivă. Nu am făcut încă o plângere în civil, ci doar în penal şi am primit de la Secţia de anchetare a magistraţilor o hârtie că deja a fost deschis un dosar penal (…) Cred că sunt şanse mari să câştigăm, când acest dosar va fi trimis instanţei.





Am considerat că nu mai pot să aştept şi acest procuror trebuie să plătească. Am resursele şi timpul necesar ca să mă bat pentru dreptatea mea, pentru că nu este în regulă ca aceşti oameni să rămână în continuare în magistratură şi să ancheteze la modul acesta”, a spus Lia Olguţa Vasilescu, miercuri seară la postul Antena 3.





În martie 2016, Olguta Vasilescu, la acea dată primar al municipiului Craiova, a fost retinuta de Directia Nationala Anticoruptie sub acuzatiile de luare de mita, spalare de bani si folosirea autoritatii sau influentei in scopul obtinerii de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite.





Ea a fost acuzată ar fi luat bani in campania electorala din 2012 de la diversi oameni de afaceri.

"In cursul anului 2012, cu prilejul campaniei electorale pentru alegerea primarului municipiului Craiova, mai mult oameni de afaceri au fost determinati de candidatul Vasilescu Liga Olguta, personal sau prin intermediul unor persoane din echipa de campanie, sa efectueze diverse sponsorizari. In scopul obtinerii acestor foloase, inculpata s-a folosit de influenta pe care o avea asupra oamenilor de afaceri, in calitatea sa de vicepresedinte al organizatiei judetene a unui partid politic. Donatiile respective, estimate la 135.907 euro, facute in conditiile de mai sus, s-au concretizat atat in realizarea de materiale electorale, dar si pentru organizarea unor spectacole in sustinerea campaniei inculpatei", se arata in rechizitorul DNA.

De asemenea, Olguta Vasilescu ar fi pretins si primit bani si in 2014 de la mai multi oameni de afaceri pentru si printr-o organizatie non-profit. Suma totala: 544.209,33 RON.

"Concret, Vasilescu Lia Olguta a solicitat oamenilor de afaceri care aveau in derulare contracte cu Primaria Craiova, sa efectueze sponsorizari catre asociatia reprezentanta de inculpata Popescu Elena Daniela, in vederea efectuarii unor lucrari de reabilitare a fatadelor unor cladiri din municipiul Craiova", mai noteaza DNA.

