La ce preţ va fi scoasă la vânzare Dacia Duster facelift. De ce dotări şi motorizări va beneficia

Modelul nu poate fi considerat unul ieftin, cu toate că responsabilii constructorului susţin că acesta continuă să se încadreze în tiparul de accesibilitate adoptat de Dacia. „Duster reprezintă revoluţia Dacia în segmentul SUV.





De la lansarea primei generaţii, în 2010, modelul, care va ajunge în curând la două milioane de clienţi, a devenit o adevărată emblemă a mărcii Dacia. Or, reînnoirea unui model emblematic nu este o sarcină uşoară! Linia generală a modelului, atrăgătoare şi uşor de recunoscut, a fost menţinută. Am adus în schimb o serie de evoluţii pentru un plus de modernitate şi de prospeţime. Spiritul de aventură şi spiritul Dacia se regăsesc din plin în noul Duster. Vorbim de un model robust şi accesibil, care oferă esenţialul”, a comunicat Lionel Jaillet, director Performanţă Produs Dacia.





Cu toate astea, surse din piaţă susţin că Dacia Duster facelift va pleca de la un preţ minim de 17.000 de euro, dar va depăşi uşor 20.000 de euro în varianta Prestige, cu dotări superioare. În Franţa, de exemplu, unde preţurile au fost deja anunţate deoarece maşina va fi disponibilă la vânzare mai repede, încă de la finalul lunii iulie, Prestige cu motor diesel şi tracţiune integrală depăşeşte 22.000 de euro.

Motorizările

Noul Duster are nu mai puţin de şase motorizări ce răspund normei Euro 6D. Pe motorină este disponibilă motorizarea dCi 115, în variantele 4x2 sau 4x4, cu cutie de viteze manuală cu 6 trepte. Pe benzină sunt disponibile patru motorizări: TCe 90 în varianta 4x2 cu cutie de viteze manuală cu 6 trepte; TCe 130 în varianta 4x2 cu cutie de viteze manuală cu 6 trepte; TCe 150 în varianta 4x4 cu cutie de viteze manuală cu 6 trepte; TCe 150 în varianta 4x2 cu cutia de viteze automată EDC cu 6 trepte. Mai este disponibilă şi o alimentare mixtă benzină-GPL: ECO-G 100 în varianta 4x2 cu cutie de viteze manuală cu 6 trepte.

În regim de funcţionare pe GPL, noul Duster ECO-G emite în medie cu 9,5% mai puţin CO2 decât un motor pe benzină echivalent. În plus, el oferă o autonomie de 1.235 de kilometri datorită celor două rezervoare care cumulează un volum util de aproape 100 de litri: 50 de litri de benzină şi 49,8 litri de GPL. Volumul util de GPL este mai mare cu 16,2 litri faţă de precedenta generaţie de Duster GPL, oferind un plus de autonomie de peste 250 de kilometri.

Noul Duster vine cu o serie de modificări estetice, în special, la nivelul blocurilor optice. A primit faruri care se aliniază stilului regăsit pe Sandero şi Logan, dar şi stopuri cu semnătura luminoasă de pe conceptul Bigster. La interior descoperim un nou sistem multimedia, cu un ecran de 8 inci, noi tapiţerii şi o cotieră culisantă. În funcţie de versiune, Noul Duster dispune de sistem de aer condiţionat automat cu afişaj digital, de regulator de viteză cu buton pe volan, de scaune faţă încălzite şi de card mâini libere.

În plus, noul Duster va putea fi dotat cu detector de unghi mort (Blind Spot Warning), asistenţă la parcare, asistenţă la pornirea din rampă sau controlul adaptiv al coborârii (la versiunea 4X4).

În fine, disponibil pe versiunea 4x4 echipată cu Media Display sau Media Nav, sistemul 4x4 Monitor furnizează o serie întreagă de informaţii pe ecranul central. Astfel, acesta afişează gradul de înclinare laterală şi unghiul de tangaj, informaţii extrem de utile în teren accidentat. În plus, sistemul mai dispune de busolă şi de altimetru.