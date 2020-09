VIDEO La Bucureşti a început Forumul de securitate „Marea Neagră şi Balcanii“

Provocările de securitate din aceste două regiuni afectează nu doar statele din zonă, ci stabilitatea Europei. Rusia a transformat Marea Neagră într-un teatru de operaţii militare. La eveniment participă premierul Ludovic Orban, alături de mai mulţi miniştri, oficial străini şi reprezentanţi ai mediului academic.

Conferinţa s-a deschis cu primul panel, consacrat consolidării solidarităţii UE şi transatlantice. Unitatea de scop: apărarea valorilor şi a intereselor comune / stăpânirea provocărilor şi oportunităţilor unei lumi în schimbare rapidă.

Ludovic Orban. Pandemia Covid-29, o provocare fără precedent pentru Uniunea Europeană,

Premierul Ludovic Orban a vorbit despre pericolul în care se află acum Uniunea Europeană. Ne aşteaptă vremuri extrem de grele. „Această criză a fost o provocare fără precedent pentru Uniunea Europeană, pentru lume în general, pentru noi toţi. Natura şi amplitudinea crizei au fost diferite faţă de orice altă criză din istoria Uniunii. Toate statele membre au fost afectate, chiar dacă în proporţii diferite, în funcţie şi de realităţile socio economice.

În plus, ea s-a suprapus şi pe o criză la nivel global. Criza ameninţă bazele de funcţionare ale proiectului european, ale parteneriatului transatlantic şi chiar ale sistemului internaţional. Elemente fundamentale ale acestui sistem sunt puse în pericol: libera circulaţie, drepturile şi libertăţile fundamentale, sistemele economice şi financiare ale stalelor membre, fundamentele organizaţiilor multilaterale dar şi modul obişnuit de viaţă al cetăţenilor, protecţia vieţii private, dreptul la sănătate, accesul la o informaţie corectă”, a transmis Ludovic Orban în cadrul unor unei alocuţiuni la evenimentul „Black Sea and Balkans Security Forum”.

Interdependenţa sporită dintre statele membre

„Nu în ultimul rând, s-a văzut interdependenţa sporită dintre statele membre şi nevoia stringentă de acţiune concentrată. Chiar dacă sunt voci care doresc să susţină altceva, pentru noi lucrurile au fost foarte clare. Criza provocată de pandemie a arătat în mod direct valoarea adăugată reală a unităţii şi solidarităţii europene.

Exemple în domeniul medical, cum ar fi achiziţia comună de medicamente, donaţii de medicamente şi echipamente medicale, schimb de medici şi de pacienţi. În domeniul economic: deciziile de instituire ale unor noi instrumente de sprijin financiar, scheme de şomaj sau mecanisme de relansare şi rezilienţă sau toate reglementările privind repatrierile ale cetăţeni UE aflaţi în situaţii dificile în toate colţurile lumii au arătat această solidaritate şi eficienţa acţiunii comune.

Ce trebuie să facem în continuare? Trebuie să construim pe această bază, să construim cu mai multă solidaritate şi unitate, simultan cu susţinerea tuturor investiţiilor în rezilienţă şi în dezvoltare economică şi socială. Este nevoie de adaptarea la noul context şi acomodarea noilor realităţi în acţiunile comune la nivelul Uniunii Europene. Trebuie să ne concentrăm pe procesul de redresare şi de dezvoltare”, a adăugat Ludovic Orban.

Cel care a deschis Panelul a fost ambasadorul Sorin Ducaru, preşedinte de onoare al consiliului ştiinţific al New Strategy Center, director al Centrului Satelit al Uniunii Europene. Panelul II al Conferinţei este dedicat provocărilor şi oportunităţilor. Cum vor arăta domeniile economice şi educaţionale? Panelul III va fi dedicat Spaţiului: cooperare, rivalitate sau confruntare? Cum putem evita un război stelar, dar şi consecinţelor pandemiei în domeniul medical. Lecţii învăţate pentru viitor.

O altă problemă abordată va fi Securitatea energetică: noi oportunităţi de îmbunătăţire a independenţei regiunii Mării Negre şi a Balcanilor. Panelul patru este dedicat securităii în zona Mării Negre: De ce contează Marea Neagră? Ce putem face pentru o regiune mai sigură? Printre vorbitori: ambasadorul Cristian Diaconescu, membru al Consiliului ştiinţific al New Strategy Center, fost ministru al afacerilor externe, Nicolae Ciucă, ministrul Apărării. Andrii Taran, ministrul Apărării din Ucraina, generalul american în rezervă Philip M. Breedlove, fost comandant suprem al forţelor NATO din Europa, (via VTC), James Appathurai, secretar general adjunct pentru afaceri politice şi politica de securitate al NATO (via VTC).