IGPR: 13 percheziţii în Bucureşti şi Ilfov, la persoane bănuite de evaziune fiscală. Prejudiciu de aproximativ 3 milioane de euro

Totodată, se vor pune în aplicare 7 mandate de aducere, în vederea audierii şi dispunerii măsurilor care se impun.





Potrivit sursei citate, din cercetări, a reieşit că, în perioada 2017 – 2019, mai multe societăţi controlate de către un grup de persoane ar fi creat un circuit evazionist, constând în evidenţierea în actele contabile sau în alte documente legale a unor operaţiuni fictive, prin care ar fi fost diminuat TVA-ul şi impozitul pe profit datorat, în scopul sustragerii de la declararea şi plata acestor obligaţii fiscale.





De asemenea, ar fi fost întocmite contracte de împrumut societate/angajamente de plată antedatate, care ar fi fost false, documente, care ar fi fost folosite de către persoanele bănuite pentru înscrierea la masa credală a unor creditori fictivi, în scopul obţinerii de către aceştia a unor avantaje pecuniare ilicite, în dauna creditorilor bugetari.





Astfel, ar fi fost efectuate înscrieri fictive la masa credală, în valoare de 14.505.991 de lei (aproximativ 3 milioane de euro).





La activităţi participă poliţişti din cadrul Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice - I.G.P.R., luptători ai Serviciului pentru Intervenţii şi Acţiuni Speciale şi specialişti ai Institutului Naţional de Criminalistică.

„Poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice - I.G.P.R., sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, pun în aplicare 13 mandate de percheziţie domiciliară, în municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov, la locuinţele persoanelor bănuite, la sediile/punctele de lucru ale societăţilor comerciale implicate şi la un cabinet de avocatură, într-o cauză în care se efectuează cercetări, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi bancrută frauduloasă”, se arată într-un comunicat transmis, luni, de Inspectoratului General al Poliţiei Române (IGPR).