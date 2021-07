„Gruparea Savonea” din CSM consimte că Dragnea a fost „deţinut politic”. Cine şi cum a votat în Plen pe cererea de apărare a reputaţiei magistraţilor

Solicitarea a fost respinsă în Plen, compus în majoritate din judecători. Au fost 8 voturi „pentru”, dintre care 4 publice - al judecătorilor Andrea Chiş şi Mihai Andrei Balan şi al procurorilor Tatiana Toader şi Cristian Mihai Ban. 7 voturi au fost „împotrivă” şi unul nul.

Solicitarea de apărare a independenţei a fost făcută de către judecătoarea Andrea Chiş. Ulterior, Secţia pentru judecători a CSM a transmis un „apel către actorii publici” ca „în discursurile lor să respecte independenţa şi imparţialitatea instanţelor”, transmite Hotnews.ro

Andrea Chiş, membru CSM, este şi cea care a anunţat pe Facebook că a solicitat astăzi plenului Consiliului Superior al Magistraturii apărarea independenţei autorităţii judecătoreşti faţă de declaraţiile făcute de Dragnea, eliberat condiţionat printr-o decizie a Tribunalului Giurgiu.

„Aceste afirmaţii sunt extrem de grave, cu atât mai mult cu cât provin din partea unei persoane care nu mai beneficiază de prezumţia de nevinovăţie în cauza în care a fost condamnat definitiv şi şi-a executat pedeapsa”, afirmă judecătoarea Andrea Chiş.

Cine s-a opus apărării reputaţiei magistraţilor

Surse judiciare au declarat că voturile împotrivă au fost din partea „Grupării Savonea”, compusă din:

jud. Lia Savonea, jud.Simona Marcu, jud. Mariana Ghena, jud. Evelina Oprina jud. Margareta Ţînţ Victor Alistar (societatea civilă) Romeu Chelariu (societatea civilă)

Interesant este că judecătoarele sunt de la instanţa supremă, cea care a pronunţat decizia definitivă de condamnare a lui Liviu Dragnea la trei ani şi jumătate de închisoare.

Aceleaşi surse spun că nu este clar cui a aparţinut votul nul - şefei ICCJ, Corina Corbu sau şefului CSM, Bogdan Mateescu.

Cine a lipsit din Plenul CSM

De la şedinţa CSM au lipsit George Solomon, Gabriela Baltag şi Codruţ Olaru.

Ulterior, Secţia pentru judecători a CSM a transmis un comunicat de presă în care face un „apel către toţi actorii publici ca în discursurile lor să respecte independenţa, imparţialitatea şi autoritatea instanţelor judecătoreşti”.

Liviu Dragnea a fost eliberat de la Penitenciarul Rahova joi, după ce a executat 2 ani şi două luni din pedeapsa de 3 ani şi jumătate de închisoare.

Decizia de eliberare condiţionată a fost luată de Tribunalul Giurgiu, deşi două instanţe din Bucureşti îi respinseră cererea.

Judecătoria Sectorului 5 i-a respins în aprilie cererea de eliberare condiţionată, Dragnea a făcut contestaţie, respinsă de Tribunalul Bucureşti pe 27 mai.

În motivarea deciziei de la Tribunalul Bucureşti, se arăta că „instanţa a apreciat că, din analiza coroborată a situaţiei personale a petentului, nu şi-a format convingerea că acesta a dat dovezi temeinice de îndreptare”.

În paralel, Dragnea a deschis un alt proces la Curtea de Apel Bucureşti în care solicita strămutarea de la Tribunalul Bucureşti la un alt tribunal din ţară a procesului privind eliberarea sa condiţionată din închisoare. El susţinea că judecătorii de la Tribunalul Bucureşti nu pot fi imparţiali în judecarea cererii sale, deoarece au semnat o petiţie faţă de modificarea Legilor Justiţiei, pe vremea guvernării PSD.

Deşi decizia Tribunalului Bucureşti era una definitivă, Curtea de Apel Bucureşti a desfiinţat-o, iar procesul a fost mutat la Giurgiu.

Ce a spus Dragnea la ieşirea din puşcărie

La ieşirea din penitenciar, Liviu Dragnea s-a lansat într-un atac la adresa judecătorilor care l-au condamnat şi a celor care s-au opus eliberării sale condiţionate, el susţinând că a fost „deţinut politic”.

„Eu mă consider deţinut politic, pentru că am intrat nevinovat. Mi s-a cerut insistent în ultimele luni ca, la instanţă, când se va judeca liberarea să îmi recunosc vinovăţia, ceea ce nu am acceptat, pentru că se dorea să se valideze acest dosar politic. Din păcate, nu există Opoziţie, PSD a devenit un partid de operetă condus de oameni laşi. Toţi sunt", a susţinut Liviu Dragnea.

În schimb, el i-a lăudat pe judecătorii de la Tribunalul Giurgiu care l-au eliberat, spunând că au avut curaj: „Cred că judecătorii din Giurgiu au avut curaj. Au rezistat la presiuni, pentru că la Tribunalul Bucureşti e destul de clar ce s-a întâmplat”.