Fosta şefă a DIICOT, plângere penală împotriva lui Kovesi şi a unui alt procuror motivând arestarea sa nelegală într-un dosar în care apoi a fost achitată

Bica cere despăgubiri de două milioane de euro şi instituirea de măsuri asiguratorii pe bunurile mobile, imobile şi financiare ale celor doi.

"(...) această plângere penală nu are legătură cu procesul de selecţie în care doamna Kovesi se află în raport cu Parlamentul European. Prima dată această pângere a fost formulată în luna iunie 2018. Prin urmare, la vremea respectivă doamna Kovesi nu anuntase niciun fel de intenţie cu privire la o eventuală candidatură, nu se purtau discuţii legate de calităţi pe care domnia sa le-ar fi avut în anumite dosare", a declarat, miercuri seară, Alina Bica, într-o intervenţie telefonică la Antena 3.

Ea a spus că a formulat plângerea la vremea respectivă pentru că a fost arestată nelegal.

"Eu am formulat această plângere la vremea respectivă deoarece în dosarul penal cu pricina eu am fost arestată nelegal 80 de zile. La finalul procesului am fost declarată nevinovată, am formulat plângere împotriva doamnei Kovesi şi împotriva domnului Popovici pentru săvârşirea a două infracţiuni: represiune nedreaptă şi cercetare abuzivă. Plângerea mea s-a întemeiat pe trei aspecte importante: declaraţia domnului Simu dată în apel în faţa judecătorilor în care acsta a explicat cum a fost scos de domnul Popoviciu mai multe zile şi obligat să mintă în ceea ce mă priveşte, declaraţiile domnului Mihăilescu, declaraţiile domnului Pop Şerban, şi un raport al Inspecţiei Judiciare din luna aprilie 2015, în care Inspecţia Judiciară referitor la acel dosar spunea că m-am comportat corect", a afirmat Bica

Întrebată cât de mult a contat faptul că l-a anchetat pe fratele lui Kovesi, Bica a spus: "Eu cred că acest aspect a fost determinant".

"Am în continuare o stare de temere. Ceea ce am păţit eu în Europa a fost ca urmare a declaraţiilor pe care le-am făcut în Comisia SRI. Eu nu cred în coincidenţe", a mai spus Bica.

Fosta şefă a DIICOT a precizat că va cere 2 milioane de euro despăgubiri.

"Eu am formulat o completare la plângerea penală pe care am depus-o în iunie 2018. Mă constitui parte civilă împotriva dumneaei şi împotriva domnului procuror Popovici. Vreau să subliniez că acest procuror Popovici a fost cel care m-a investigat şi care m-a trimis în judecată în toate cele trei dosare. Este cel care a făcut presiuni împotriva martorilor din dosare şi care a servit-o pe doamna Kovesi aşa cum a dorit domnia sa. Am cerut despăgubiri în valoare de 2 milioane de euro şi am cerut instituirea de măsuri asiguratorii pe bunurile mobile, imobile şi financiare ale celor doi", a subliniat Bica.

Ea a declarat că nu se va mai întoarce niciodată în România.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: