Fifor, despre 10 august: Cetăţeanul are dreptul să se exprime în mod liber. Nu ne dorim sub nicio formă să mai vedem ceea ce am văzut anul trecut

Referitor la protestele anunţate pentru 10 august, Fifor a declarat, marţi, că face apel la toţi cei care doresc să protesteze să o facă în mod paşnic.







"Să nu uite niciun moment că suntem un stat european, un stat în care cetăţeanul are dreptul să se exprime în mod liber. Niciodată nu vom încerca să împiedicăm acest lucru, pentru că, repet, este un lucru firesc dacă cetăţenii doresc să protesteze să o facă. Problema pe care vreau s-o subliniez este că le solicit tuturor celor care vor participa la proteste să protesteze în mod paşnic şi în mod ... cum să spun, respectând totuşi legea şi tot ce înseamnă un astfel de protest. Nu ne dorim sub niciun fel de formă să mai vedem ceea ce am văzut anul trecut de 10 august", a afirmat Fifor.





Incidente extrem de violente au avut loc în 10 august 2018 la mitingul diasporei din Piaţa Victoriei, la care au luat parte zeci de mii de oameni.





Înainte de miezul nopţii, jandarmii au intrat în forţă în Piaţa Victoriei, gonind oamenii, deşi mii de persoane protestau în continuare. Doi jandarmi, între care o femeie, au fost prinşi la un moment dat de un grup de persoane violente, care au început să îi lovească. Cei doi jandarmi au fost scoşi de un grup de manifestanţi paşnici, care au făcut scut uman în jurul celor doi şi i-au escortat până la un grup de jandarmi, care nu au intervenit pentru a-şi salva colegii.





Reprezentanţii Jandarmeriei au susţinut că intervenţia de la miting a fost pe deplin justificată şi că dispozitivele au fost dimensionate în raport cu violenţele, fiind "eminamente defensive", iar acţiunile au fost reactive. La rândul său, ministrul de Interne de atunci Carmen Dan spunea că intervenţia Jandarmeriei a fost una legitimă, de restabilire a ordinii publice, justificată de provocările huliganilor.





Peste 400 de persoane au fost rănite, iar Parchetul General face o anchetă cu privire la modul de intervenţie a Jandarmeriei şi sute de persoane au depus plângeri în dosarul violenţelor de la protest.

