Elena Udrea s-a întors. Ce o aşteaptă acasă

Elena Udrea a revenit în ţară luni dimineaţă la aproape un an şi jumătate de la fuga în Costa Rica şi la mai puţin de o săptămână după decizia controversată a Curţii Constituţionale cu privire la completele specializate de 3 judecători de la Curtea Supremă.





„Da, m-am întors în România. Am renunţat de bunăvoie la statutul de refugiat în Costa Rica. Decizia am luat-o imediat după ce am fost eliberată în decembrie, dar au fost cauze obiective pantru care s-a întâmplat abia acum: finalizarea actelor fetiţei mele Eva şi, închiderea procedurii de extrădare. Am ales să cer protecţie în Costa Rica în condiţiile în care tocmai aflasem că sunt însărcinată iar evoluţia în dosarul Gala Bute demonstra că este vorba de o execuţie, nu de o judecată corectă, în baza legii. Am vrut astfel să îmi nasc copilul în siguranţă, însă ştiţi că am fost arestată când Eva avea 13 zile şi, doar faptul că Dumnezeu a vrut să o nasc mai devreme a făcut că ea să vină pe lume în libertate. Vreau să îmi cresc copilul Acasă, să o botez la biserica unde m-am rugat să devin mamă. Referitor la procesele pe care încă le am în instanţa, cred că mă voi apara mai bine de aici decât de departe, împotriva abuzurilor care s-au făcut şi în cazul meu”, a scris luni Udrea pe pagina ei de Facebook.





Fostul ministru al Dezvoltării, condamnat definitiv iniţial la şase ani de închisoare cu executare în dosarul „Gala Bute”, este beneficiar direct a hotărârii CCR cu privire la nelagala compunere a completelor de cinci, în acest moment judecarea dosarului fiind însă suspendată, aşteptându-se pronunţarea Curţii Europene de Justiţie. Potrivit experţilor în Drept, revenirea în ţară a Elenei Udrea, nu este lipsită de riscuri pentru aceasta, în special în contextul în care s-a sustras anterior Justiţiei prin fuga în Costa Rica. Mai mult, dată fiind gravitatea faptelor pentru care a fost condamnată iniţial în acest dosar, chiar şi în contextul unei rejudecări de la zero a acestui proces, este puţin probabil ca fostul ministru să scape de acest dosar prin prescripţia acuzaţiilor ce i se aduc.





„La fel cum în cursul urmării penale procurorii pot cere instituirea unor măsuri preventive de reţinere sau control judiciar, la fel, în cursul cercetării judecătoreşti se pot dispune acest tip de măsuri. Ministerul Public poate face o cerere iar judecătorii pot dispune, dacă nu arestul preventiv, atunci cel puţin interzicerea părăsirii ţării sau o altă măsură mai puţin dură. Cred că a avut mult curaj venind în ţară. În acest moment, procesul ei este suspendat până la pronunţarea CJUE cu privire la obligativitatea aplicării deciziei CCR pe completele de cinci, iar o decizie în această speţă, ţinând cont că vorbim de o speţă penală, ar putea veni în circa un an de zile. Mai mult, dacă decizia Curţii îi va fi defavorabilă, atunci ea se va aplica şi deciziei CCR cu privire la completele de trei”, a explicat avocatul Adrian Cuculis.





Mai mult, trebuie reamintit că Elena Udrea a fost condamnată pentru trei acuzaţii de luare de mită, faptă ce se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 10 ani de zile, ceea ce înseamnă un termen de prescripţie specială de 20 de ani de zile. Cum faptele din dosarul „Gala Bute” s-au petrecut în anul 2011, acest lucru înseamnă că ele se vor prescrie în anul 2031, iar Curţii Supreme i-au trebuit 3 ani de zile pentru a ajunge la o sentinţă definitivă în acest dosar, trimis în jduecată în aprilie 2015.





În luna iunie a anului trecut Elena Udrea a fost condamnată definitiv la şase ani de închisoare pentru dare de mită şi abuz în serviciu în dosarul Gala Bute. Fostul ministru al Dezvoltării a fost obligat şi să plătească peste 8 milioane de lei despăgubiri civile către Autoritatea Naţională de Turism, fonduri europene pe care ministerul condus de ea le-a atribuit în mod ilegal drept plată pentru promovarea evenimentului sportiv, Gala Bute.





Sentinţa Curţii Supreme a venit în contextul în care Udrea reuşise să fugă din ţară însă în baza unui mandat internaţional ea era reţinută la finalul lunii octombrie de autorităţile din Costa Rica. La scurt timp însă, Curtea Constituţională a României dă câştig de cauză Executivului pe tema completelor de 5 judecători, ceea ce îi permite să atace condamnarea printr-o contestaţie în anulare. Judecătorii acceptă suspendarea executării pedepsei, însă sesizează CJUE pentru a se pronunţa pe fondul cererii, argumentând că dreptul comunitar se opune deciziilor CCR. Curtea Europeană trebuie să se pronunţe acum dacă Curtea Supremă poate ignora în aceste cazuri deciziile CCR.





Elena Udrea mai are alte două dosare pe rol, dosarul Hidroelectrica, şi cel în care este acuzată de instigare la laure de mită şi spălare a banilor în dosarul finanţării campaniei electorale din 2009.





