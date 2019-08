Dosarul Caracal. De ce i-a sunat adjunctul IJP Olt pe interlopi după dispariţia Alexandrei. Explicaţia comisarului Alexe

Într-o intervenţie făcută vineri dimineaţă, comisarul Nicolae Alexe nu a negat acest lucru şi spune că informaţiile pe care el le-a furnizat erau deja publice, fiind postate pe Facebook, arată digi24.ro . „Dacă nu făceam ceea ce am facut mi se imputa că nu am făcut, dacă am făcut, mi se impune că am făcut. Am apelat la toate mijloacele. Acele informaţii de care vorbiţi dumneavoastră deja erau pe o pagină de Facebook cu numerele de telefon, nu ştiu, cred că cineva de pe la Primărie a luat numerele de telefon şi le-a pus să le găsească. S-au pus numerele de telefon pe o pagină de Facebook, deci deja erau făcute publice”, a declarat pentru B1.ro , comisarul şef Nicolae Alexe.