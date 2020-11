Directorii austrieci de la JW Marriott, achitaţi în primă instanţă pentru evaziune fiscală

„Achită inculpata Societatea Companiilor Hoteliere Grand SRL (date), sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată.(…) achită inculpatul Aufhauser Gregor (date), sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată (…). Achită inculpata Brettschneider Kathrin (date), sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată. (…) Respinge acţiunea civilă exercitată de partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (date), că neîntemeiată. (…) Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 10.11.2020”, se arată în minuta deciziei Tribunalului Bucureşti.

Gregor Aufhauser, directorul general al Societăţii Companiilor Hoteliere Grand SRL (SCHG), care administrează Hotelul Marriott, şi a directorului financiar al societăţii, Kathrin Brettschneider, ambii cetăţeni austrieci, sunt acuzaţi de procurori de o evaziune fiscală de 4 milioane lei, prin înregistrarea unei operaţiuni nereale în documentele de evidenţă contabilă şi în situaţiile financiare anuale, transmite Agerpres

Acuzaţiile procurorilor: prejudiciu de 4,8 milioane de lei

Cei doi sunt acuzaţi de procurori că, În perioada 2008 – 2015, au înregistrat în documentele de evidenţă contabilă şi în situaţiile financiare anuale, în mod repetat, o operaţiune nereală, şi anume aceea că este garantat de stat contractul de împrumut, denumit „contract de contribuţie rambursabilă”, încheiat, la data de 18 ianuarie 1995, cu societatea ILBAU GmbH Viena, în valoare de 17.792.665 euro, înregistrându-l în mod ilegal în contul 1624 - Credite bancare externe garantate de stat, cu toate că, potrivit Reglementărilor contabile aprobate prin ordin al ministrului, acesta ar fi trebuit să fie înregistrat în contul 1661 - Datorii faţă de entităţile afiliate, susţin procurorii.

Potrivit anchetatorilor, prevalându-se de această operaţiune „nereală”, s-au înregistrat în contabilitate şi s-au dedus, la calculul profitului impozabil, cheltuieli cu dobânzile în cuantum de 30.422.698,78 lei şi pierderi din diferenţele de curs valutar în cuantum de 21.825.116,59 lei, fapt care a condus la diminuarea profitului impozabil cu o sumă totală de 30.228.134 lei şi a impozitului pe profit datorat bugetului de stat cu o sumă totală de 4.836.501 lei.

Parchetul anunţa că prejudiciul cauzat bugetului de stat, în cuantum de 4.836.501 lei, a fost recuperat integral, în cursul urmăririi penale