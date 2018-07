Decizie istorică a Curţii Constituţionale. Persoanele de acelaşi sex căsătorite au dreptul de liberă circulaţie şi la şedere în România

UPDATE: „S-a admis în sensul că textele criticate sunt constituţionale în măsura în care se recunosc dreptul de liberă circulaţie şi la şedere pe teritoriul României. Nu ne-am pronunţat cu privire la recunoaşterea căsătoriei. Am recunoscut în spiritul deciziei Curţii de Justiţie a Uniunii Europene”, a anunţat preşedintele CCR, Valer Dorneanu, la finalul şedinţei de miercuri a Curţii, citat de Mediafax.





Astfel statul trebuie să recunoască dreptul de şedere în România al persoanelor de acelaşi sex căsătorite, dacă unul dintre membrii cuplului este cetăţean UE. Curtea Constituţională a anunţat decizia astăzi, după ce Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a luat aceeaşi hotărâre acum trei săptămâni.







Ştirea iniţială: Curtea Constituţională a României va a relua, miercuri, dezbaterile pe marginea sesizării referitoare la nerecunoaşterea căsătoriilor dintre persoanele de acelaşi sex, după decizia Curţii de Justiţie a Uniunii Europene în cazul Coman-Hamilton.





Potrivit Mediafax, sesizarea este legată de excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 277 alin. (2) şi (4) din Codul civil.

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a decis, la începutul lunii iunie, că statele membre nu pot împiedica libertatea de şedere a unui cetăţean al UE prin refuzul de a acorda soţului său de acelaşi sex, cetăţean al unei ţări non-UE, un drept de şedere derivat pe teritoriul lor.

Pe 29 noiembrie 2016, judecătorii CCR suspendaseră dezbaterile, pentru a cere un punct de vedere de la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene.

Excepţia de neconstituţionalitate a fost dezbătută prima dată pe 20 iulie la Curtea Constituţională, argumentele principale invocate de cei care au ridicat excepţia fiind recunoaşterea dreptului fundamental la viaţa privată. Preşedintele Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD) a pledat atunci în favoarea recunoaşterii căsătoriei.

Coman şi Hamilton s-au căsătorit în Belgia

Adrian Coman şi Clai Hamilton s-au cunoscut în 2002 la New York şi au format un cuplu stabil timp de opt ani. În 2009, Adrian a plecat din New York pentru a lucra la Parlamentul European, în Bruxelles. Un an mai târziu, cei doi au decis să se căsătorească în Belgia. În 2012, Adrian Coman şi-a încheiat contractul la Parlamentul European şi a început să îşi caute de lucru în Belgia şi Statele Unite, luând în calcul şi varianta de a veni în România, unde avea părinţi, rude şi prieteni. A mers la Consulatul României din Bruxelles pentru a transcrie certificatul de căsătorie, lucru necesar pentru a cere rezinţa în România pentru partenerul său.