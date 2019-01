Cum au petrecut românii Revelionul în stradă

În Capitală, trecerea în noul an a fost marcată de două petreceri în aer liber, cea din Piaţa Constituţiei, respectiv una în parcul Titan. La „Revelionul Centenar”, din Piaţa Constituţiei, au concertat cântăreţi precum Smiley, The Motans, Nicoleta Nucă, Irina Rimes, Vescan, Naoptea Târziu, Antonia. Cea care a încheiat seara a fost Delia care şi-a făcut nostalgici fanii, invitându-l pe scenă pe Nick, cel alături de care şi-a început cariera muzicală, în trupa N&D.

„Liberi sub Cerul Liber” a fost numele petrecerii organizate de Sectorul 3, unde au cântat Alifantis & ZAN, byron, Lidia Buble, Silviu Biriş, ROA, Vunk, Adrian Naidin, Mihai Mărgineanu, Paraziţii şi Carla’s Dreams.

Iaşi, revelionul în Piaţa Palatului Culturii

Mii de ieşeni au petrecut noaptea dintre ani în Piaţa Palatului Culturii, acolo unde au asistat la un foc de artificii şi au ascultat muzica mai multor artişti în vogă. Pe scena amplasată în faţa Palatului Culturii din Iaşi au urcat Saragossa Band (recital de 90 minute), Bosquito şi Ovidiu Lipan Ţăndărică (60 minute), DJ Sava (40 minute) şi Annes (40 minute).

Slatina a trecut în 2019 alături de IRIS

Slătinenii s-au adunat în număr mare, aproape de miezul nopţii, pe Esplanadă, ademeniţi de focul de artificii tradiţional, dar şi de recitalul trupei IRIS. Mii de slătineni s-au întâlnit pe Esplanadă, bucurându-se de trecerea în noul an în mijlocul mulţimii. Deşi recitalurile artiştilor au început în jurul orei 22.30, zona consacrată pentru promenadă a oraşului s-a umplut mult mai târziu, atracţia numărul 1 fiind trupa alături de care slătinenii au trecut în anul 2019: IRIS.

„No Mercy” şi revelionul la Deva

Piaţa Unirii din municipiul Deva a fost loc de petrecere în aer liber în noaptea Anului Nou. Devenii au celebrat intrarea în 2019 pe muzica trupei „No Mercy”.Cel mai aşteptat eveniment al Revelionului în aer liber organizat în Piaţa Unirii din Deva a fost concertul trupei pop No Mercy.

Concerte şi o cere în căsătorie la Constanţa

Damian Drăghici, Sore, Vanotek, Nicoleta Nucă şi DJ Slimboy au întreţinut atmosfera la cumpăna dintre ani, în Constanţa, în Piaţa Ovidiu. De asemenea, gestul unui tânăr i-a emoţionaţi pe mulţi dintre miile de oameni adunaţi în piaţă. Cu puţin timp înainte de miezul nopţii, Cătălin a urcat pe scenă şi a cerut-o în căsătorie pe Alina care a spus „Da”. Gestul tinerilor a fost aplaudat de miile de constănţeni care au ales să petreacă Anul Nou la spectacolul organizat de primăria Constanţa.