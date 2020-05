Consiliul Superior al Magistraturii, vot împotriva desfiinţării Secţiei Speciale

Avizul CSM pe proiectul de lege iniţiat de USR pentru desfiinţarea SIIJ e consultativ, dar el transmite un mesaj puternic Parlamentului, acolo unde proiectul va fi votat.

Uniunea Salvaţi România (USR) a depus la începutul acestei luni în Parlament două proiecte de legi: unul pentru desfiinţarea Secţiei pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie (SIIJ), denumită Secţia Specială, şi unul de modificare a Legilor Justiţiei astfel încât acestea să fie puse în acord cu recomandările Comisiei Europene, ale GRECO şi ale Comisiei de la Veneţia.

Potrivit G4media, procurorul general, Gabriela Scutea, a dat vot nul, Codruţ Olaru a votat împotriva desfiinţării iar Ministrul Justiţiei, Cătălin Predoiu, a votat pentru desfiinţarea SIIJ.

La ieşirea de la CSM, Gabriela Scutea a declarat că “desfiinţarea SIIJ este o necesitate, însă modalitatea în care este formulată propunerea din punct de vedere tehnic necesită multe multe îmbunătăţiri şi trebuie să ne punem întrebarea dacă ne uităm la propunere în sine, faptul că ea este pe masa parlamentului şi dacă propunerile noastre, adică ceea ce ar putea însemna eventuale observaţii, vor fi sau nu admise în dezbaterile din parlament”.



Procuror: SIIJ, o emanaţie politică

Procurorul Cristian Ban, cel care a spus că ”ţara arde şi CSM se piaptănă” când s-a pus în discuţie reluarea concursului pentru şefia structurii, a criticat din nou Secţia.

”Această structură de parchet este o emanaţie politică. Aşa cum s-a născut, aşa trebuie să şi dispară, tot politic. Nu are relevanţă din ce zonă politică vine un proiect pentru desfiinţare. Sunt în asentimentul a peste 85% dintre colegii procurori care s-au pronunţat prin adunări generale pentru desfiinţarea acestei structuri de parchet. Voi vota un aviz favorabil cu observaţii”, a spus Ban în şedinţa CSM, potrivit publicaţiei MainNews.ro.

Replica Gabrielei Baltag a venit imediat. Judecătoarea a apărat SIIJ lansând un atac la DNA.

”Am în faţă activitatea acestei secţii pe 2019, care a trecut prin cenzura noastră. Nu regăsesc nimic din ce am găsit în raportul Inspecţiei Judiciare privind activitatea DNA pe dosarele magistraţilor. De ce nu e bună Secţia? Că nu a mers la judecători să obţină decât o avizare pe măsuri tehnice? Din acest considerent, că nu au fost ascultaţi în masă magistraţii, de aceea nu e bună Secţia? Am fost surprinsă de conduita domnului Ban. Eu nu aş putea să spun despre instanţele noastre, ca judecător, că sunt o emanaţie politică. Ar trebui să plec din sistem”, a spus Baltag.

”Pe mine mă surprinde pregătirea dvs. în materie penală. Sunteţi specialistă, văd, în parchet şi suspectă preocuparea dvs. pentru DNA.”, a spus, imediat, Cristi Ban.

Ministrul Justiţiei s-a arătat în favoarea proiectului, iar Parchetul General a venit cu mai multe observaţii. Judecătorul Bogdan Mateescu a spus că numărul mare de observaţii nu reprezintă o problemă.

”Acum două săptămâni, dacă nu acum patru, am avut un proiect de lege iniţiat de actualul preşedinte al Senatului, unde am schimbat chiar esenţa dar am dat un aviz pozitiv cu observaţii”, a spus Mateescu.

La rândul său, Evelina Oprina a ţinut să spună că instanţele superioare s-au pronunţat în favoarea SIIJ.

”Este de relevat şi de evidenţiat opinia instanţelor de grad înalt. Înalta Curte, care în proporţie covârşitoare a opinat pentru menţinerea acestei secţii. Curţile de apel în marea lor majoritate. Tribunalele, într-o majoritate covârşitoare. Concluzia este că se constată că în general judecătorii de la instanţele înalte în grad, care au o anumită maturitate profesională, inclusiv în relaţie cu aceastră structură de parchet. S-au exprimat covârşitor într-un anumit sens, spre deosebire de instanţele mai mici în grad”, a spus Oprina.

”Nu se spune câţi procurori din Secţia de procurori sunt cercetaţi de SIIJ. (…) Haideţi să vedem toate laturile problemei”, a spus şi judecătoarea Andreea Chiş.

Proiectul care a divizat CSM

Proiectul de lege a fost semnat de mai mulţi parlamentari ai Uniunii Salvaţi România (USR) şi de fostul ministru al Justiţiei, Ana Birchall.

„Este un proiect important inclusiv din perspectiva imaginii pe care România o are în instituţiile europene şi organismele internaţionale. Sper ca acest proiect de lege să fie dezbătut şi adoptat în Parlament în procedură de urgenţă şi această creaţie marca Iordache, Tudorel Toader, Savonea şi compania, să fie abrogată! Şi mai sper ca vremea şmecheriilor introduse, aşa, pe furiş, nu ştiu de cine, nu ştiu pe unde, exact cum au fost şi prevederile toxice privind SIIJ trebuie să apună şi, sper eu, a apus!”, a scris Ana Birchall pe Facebook.

Un proiect similar a fost anunţat, la începutul anului, şi de Cătălin Predoiu, actualul ministru al Justiţiei.