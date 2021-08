Cine sunt afganii care au sprijinit Armata Română şi pe care vrem să-i preluăm pentru a nu fi executaţi de talibani

Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a anunţat la reuniunea extraordinară a miniştrilor de Externe din statele membre ale UE, că România evaluează posibilitatea de a prelua personalul local afgan care a sprijinit autorităţile române în Afganistan şi, temporar, personal care a sprijinit misiuni ale organizaţiilor europene şi euroatlantice.

„Ministrul român de Externe a susţinut, totodată, nevoia asigurării condiţiilor necesare pentru părăsirea Afganistanului de către cetăţenii străini şi afgani care doresc acest lucru. A prezentat, în context, demersurile autorităţilor române în vederea repatrierii cetăţenilor români aflaţi încă în Afganistan şi a anunţat că România îşi manifestă deschiderea şi evaluează la nivel interinstituţional posibilitatea de a prelua, acolo unde se consideră justificat, personalul local afgan care a sprijinit autorităţile române care şi-au desfăşurat activitatea în Afganistan, după o analiză a fiecărui caz în parte, inclusiv din punct de vedere securitar. Totodată, România îşi exprimă deschiderea şi analizează posibilitatea de a prelua temporar personal afgan care a sprijinit misiuni ale organizaţiilor europene şi euroatlantice, după parcurgerea etapelor procedurale inter-instituţionale, inclusiv validările de securitate care se impun”, a anunţat MAE după ce Bogdan Aurescu a participat la reuniunea extraordinară a miniştrilor de Externe din statele membre ale UE, desfăşurată în format videoconferinţă. Reuniunea a fost convocată de Înaltul Reprezentant al UE pentru Politică Externă, Josep Borrell, în contextul degradării situaţiei de securitate din Afganistan.

Fiecare caz este analizat separat

Ministrul de Externe Bogdan Aurescu a precizat că fiecare solicitare va fi analizată separat. „Noi am discutat în cadrul relaţiilor noastre inter-instituţionale, am discutat şi cu domnul preşedinte, despre posibilitatea preluării unui număr de personal afgan care a lucrat cu trupele române. O astfel de situaţie va fi analizată de la caz la caz, fiecare solicitare va fi procesată separat şi în cazul în care aceste persoane vor fi validate, vor trece procedurile de securitate care sunt absolut necesare în astfel de situaţii, vom putea să preluăm astfel de persoane”, a subliniat Bogdan Aurescu.

Interpreţii, care au fost un soi de interfaţă a noastră în legătura cu localnicii, vor fi executaţi rând pe rând. Marius Apostol

veteran al Armatei Române, rănit în Afganistan

E vorba în esenţă de translatori, dar punctual mai pot fi luate în calcul şi alte categorii de personal.

Marius Apostol, preşedintele Asociaţiei Militarilor Veterani şi Militarilor cu Dizabilităţi, rănit grav în Afganistan de un dispozitiv explozibil improvizat, a explicat că după ce talibanii îşi vor consolida puterea, iar la nivel internaţional lucrurile se vor calma, toţi aceşti oameni se vor afla într-o situaţie extrem de periculoasă. „Cel puţin interpreţii, care au fost un soi de interfaţă a noastră, a militarilor români, a militarilor aliaţi în general, în legătura cu localnicii, vor fi executaţi rând pe rând. Oricum, fără aceşti oameni, practic, nu ne-am fi putut face treaba.

Fără ei nu am fi putut să păstrăm legătură cu liderii comunităţilor, cu sfatul bătrânilor sau cu consiliile locale compuse din oamenii de bază ai comunităţii. Practic, nu am fi putut discuta cu aceste două instituţii care conduc tradiţional orice comunitate afgană. Aceşti interpreţi mergeau cu noi şi în patrulare şi, cu siguranţă, dacă nu ar fi fost lângă noi am fi înregistrat mult mai mulţi morţi şi răniţi în Afganistan, în rândul Armate Române. Aşa că este de datoria noastră să nu le lăsăm soarta la alegerea talibanilor”, a declarat militarul veteran în exclusivitate pentru „Adevărul”.

Pe 1 mai 2011, Marius Apostol se afla împreună cu camarazii săi în patrulare pe autostrada A1 Kabul-Kandahar din Afganistan, iar un dispozitiv de aproximativ 200 de kilograme a fost detonat în timpul trecerii. Vehiculul blindat în care se aflau a fost aruncat la câţiva metri în aer. Militarul a fost rănit şi a stat aproximativ o săptămână în comă. A avut coloana fracturată în două locuri, dar şi leziuni grave la un picior.

Casă, masă şi loc de muncă

Cei selectaţi pentru acest program de salvare vor intra într-un proces accelerat de acordare a azilului din partea României. Vor primi un document temporar de identitate, a cărui valabilitate va fi prelungită periodic de Inspectoratul General pentru Imigrări (IGI). Cei care nu dispun de mijloacele materiale necesare pentru întreţinere vor fi cazaţi în centrele de primire aflate în subordinea IGI sau vor beneficia de subvenţionarea plăţii chiriei. În plus, afganii care au cooperat cu Armata Română vor beneficia de asistenţă medicală gratuită, vor participa la programe de adaptare culturală, dar vor avea acces şi la piaţa forţei de muncă.