Chestorul Liviu Popa, fostul şef al Poliţiei Române: Nu am ştiut nimic de aducerea în ţară a lui Nicolae Popa

Fostul şef al Poliţiei Române, chestorul Liviu Popa, a declarat vineri la postul Antena 3 că „nu a ştiut nimic”, şi că nimeni din Ministerul de Interne nu a avut cunoştiinţă de operaţiunea de aducere în ţară a fostului preşedinte FNI, Nicolae Popa, condamnat definitiv şi fugit în Indonezia la acea dată. El a precizat şi că „subordonaţilor le-a fost dat ordin să nu-i spună nimic” cu privire la aducerea în ţară a fostului şef FNI. „Nu am ştiut ce a făcut Kovesi atunci”, a declarat chestorul.

În luna decembrie, anul trecut, Sebastian Ghiţă, dat în urmărire internaţională pentru fapte de corupţie, a anunţat, că a reclamat-o la Secţia pentru anchetarea magistraţilor pe Codruţa Kövesi pentru constituire de grup infracţional organizat. Acesta susţinea că Kövesi i-ar fi cerut să plătească avionul pentru aducerea lui Nicolae Popa. Poliţia Română îl contrazice însă şi spune că „procedura a fost derulată de către Ministerul Afacerilor Interne, prin structura de specialitate. Semnarea contractului de prestare servicii şi decontarea acestuia au intrat în sarcina Poliţiei Române. Contractul, în valoare 234.207,30 de lei, a fost semnat de Inspectoratul General al Poliţiei Române, la data de 14.04.2011”.

Parchetul General a mai cercetat această cauză şi a ajuns la concluzia că de extrădarea lui Nicolae Popa s-a ocupat Ministerul de Interne, nu DNA.





Fosta şefă DNA a negat orice implicare în aducerea în ţară a lui Nicolae Popa şi a precizat că nu a discutat acest aspect cu Sebastian Ghiţă. „Nu am discutat niciodată cu Sebastian Ghiţă despre această extrădare. Nu sunt adevărate acuzaţiile de luare de mită, abuz în serviciu şi mărturie mincinoasă”, a spus Kovesi vineri la ieşirea de la audieri.





„Nu am comis niciodată, dar niciodată fapte penale. Acuzaţiile sunt făcute de un inculpat dintr-un dosar DNA. Nu am avut niciun fel de atribuţii legate de extradarea lui Nicolae Popa din Indonezia. Nu am exercitat niciun act abuziv în ceea ce priveşte extradarea, de extrădare s-au ocupat Poliţia şi Ministerul Justiţiei... Nu am discutat niciodată cu Sebastian Ghiţă despre această extrădare", a declarat Kovesi.