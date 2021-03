Ce spune CTP despre Poliţia Română după crimele de la Oneşti: „Este vorba de această superioritate care vine din adâncul timpului, vine dinainte de 1989”

După părerea mea, este o autoiluzionare. Ne înşelăm spunând asta. Da, există, dar dacă există un singur poliţist care nu-şi face datoria, tocmai pentru că e poliţist, el poate produce nişte daune enorme societăţii. Şi faptul că există alţi poliţişti care îşi fac datoria nu ajută, nu scuză, nu ne încălzeşte cu nimic. Asta este natura meseriei de poliţist şi a acestor organe care trebuie să apere cetăţenii. Dacă unul dintre ei greşeşte - or, la Oneşti nu a fost vorba de unul, a fost o armată de poliţişti care n-au făcut nimic în cele 5 ore, iar când au făcut ceva, a fost un festival al prostiei. Da, există şi poliţiştii corecţi, competenţi. Or fi, în altă parte, în ţara asta. Cu ce i-a ajutat pe cei doi oameni? Pentru că aşa au scris vecinii lor: „eraţi singuri şi neputincioşi ştiind că nu vă va ajuta nimeni, niciodată”. Nu are rost să ne amăgim cu asta”, a spus gazetarul la