Ce nume şi-a ales Cristian Rizea în Republica Moldova. Deputat PAS: „A obţinut ilegal cetăţenia”

Agenţia de Servicii Publice a arătat într-un răspuns pentru deputatul Partidului Acţiune şi Solidaritate (PAS), Dumitru Alaiba, că Rizea a depus o cerere pentru dobândirea cetăţeniei Republicii Moldova la data de 14 noiembrie 2017, invocând că este urmaşul unui cetăţean moldovean.

Pe 7 decembrie 2017, Cristian Rizea era condamnat de Secţia penală a Instanţei supreme la 4 ani şi 8 luni de închisoare.

Statul vecin i-a acordat cetăţenia lui Cristian Rizea pe data de 28 decembrie 2017.

La scurt timp de la obţinerea cetăţeniei, Cristian Rizea a fost condamnat în primă instanţă la 4 ani şi 8 luni de închisoare, decizie menţinută apoi în apel, la Completul de 5 judecători de la Instanţa supremă.

Pe 8 mai 2018, Rizea şi-a ridicat paşaportul moldovenesc. Presa de la Chişinău scrie că Rizea avea în noile acte numele de Mihai Cristian Luigi.

Deputat PAS: Ce spune legea din Republica Moldova

Deputatul PAS Dumitru Alaiba a scris pe Facebook că Rizea a dobândit ilegal cetăţenia.

„Deşi art. 20 alin.(1) lit.c) prevede expres că «Cetăţenia Republicii Moldova nu poate fi redobîndită de persoana care: în perioada de examinare a cererii, execută sau are de executat pedeapsa penală privativă de libertate în temeiul sentinţei instanţei de judecată, are antecedente penale nestinse sau se află sub urmărire penală». Prin simplul fapt că Cristian Rizea se afla sub urmărirea penală, acesta deja nu era eligibil pentru a redobândi cetăţenia Republicii Moldova, nemaivorbind despre faptul că la acea etapă acesta nu doar se afla sub urmărirea penală, dar era deja condamnat cu executare de prima instanţă. Apare o bănuială rezonabilă că factorii de decizie din instituţiile statului, în special din Agenţia Servicii Publice şi Ministerul Afacerilor Interne ar fi acţionat concertat cu rea-credinţă, având la mijloc indicaţii politice şi/sau interese financiare personale, astfel încălcând prevederile legale, au oferit cetăţenia Republicii Moldova unei persoane condamnate penal în ţara de origine pentru acte de corupţie, astfel prejudiciind grav imaginea Republicii Moldova la nivel internaţional”, se arată în mesajul deputatului PAS.

Cristian Rizea, condamnat pentru trafic de influenţă

Fostul deputat Cristian Rizea a fost condamnat definitiv de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în data de 18 martie 2019, la 4 ani şi 8 luni închisoare cu executare pentru trafic de influenţă, spălare de bani şi influenţarea declaraţiilor.

Ultimele informaţii despre Cristian Rizea sunt cele comunicate în faţa instanţei supreme de avocatul său, la penultimul termen, atunci când apărătorul a trebuit să explice de ce clientul nu a venit la proces.

„Cristian Rizea nu are un domiciliu fix şi a trebuit să plece din Complexul Stejarii. Se plimbă din loc în loc în ţară şi străinătate. Are probleme financiare. Este în SUA în vizită la nişte rude. Nu are mijloace financiare. Nu vrea să dea o declaraţie în dosar”, a spus avocatul Alexandru Morărescu.

Acesta spunea presei, atunci, că Rizea nu a fugit din ţară, ci „îşi prezervă starea de libertate”, fără a da alte detalii despre locul în care s-ar putea afla clientul său. De atunci însă, Cristian Rizea nu a mai fost văzut şi a fost dat în urmărire internaţională. Asta nu l-a împiedicat pe fostul deputat să publice o carte, intitulată „Spovedania lui Rizea”. Contra echivalentului a 20 de dolari, cititorii pot afla detalii despre ceea ce Rizea spune că sunt „mafioţii care conduc din umbra România”.

Cristian Rizea a fost găsit vinovat de trafic de influenţă în favoarea unui om de afaceri român stabilit în SUA, tot acolo unde fostul deputat are rude. Omul de afaceri era Lucian Colţea. El a decedat în timpul procesului.

Cum a luat Cristian Rizea o şpagă „de speriat”

Cristinel Costăchescu – proprietarul unui cabinet stomatologic unde a primit Cristian Rizea şpaga de 300.000 de euro de la omul de afaceri Lucian Colţea – a relatat vineri judecătorilor că a văzut cu ochii lui cum fostul deputat a numărat banii şi că el şi asociatul lui s-au speriat de cuamtumul sumei.

„Ştiu că domnul Rizea a cerut suma de 300.000 de euro pe care trebuia să îi dea cuiva important din zona politică, nu a spus niciodată cine. Rizea şi Colţea au venit la cabinetul avocaţilor Mario Ianculescu şi Alexandru Urdoi care se afla în acelaşi imobil cu cabinetul stomatologic pentru a se plăti suma de 300.000 de euro. Nu ştiu din ce motiv această sumă de bani nu a fost înmânată în cabinetul de avocatură, ci în cabinetul nostru, în sala de protocol. Eu şi Misăilescu (n.r. – asociatul lui) am şi plecat la un moment dat la subsol, unde aveam un laborator de tehnică dentară. Ne-am şi speriat când am văzut atât de mulţi bani! Când ne-am întors, banii erau încă pe masă şi domnul Rizea i-a pus într-o geantă şi a chemat şoferul, zis Nelu. Eu ştiu că în această împrejuraare a fost încheiat şi un contract de împrumut redactat şi semnat la cabinetul de avocatură. Prin acest contract Colţea îl împrumuta pe Rizea cu suma de 300.000 de euro”, a declarat martorul.





Deoarece Cristian Rizea nu a rezolvat problema punerii în posesie a omului de afaceri Lucian Colţea cu privire la două terenuri, acesta din urmă a pregătit un autodenunţ, însă deputatul PSD a încercat să îl determine să renunţe la idee, dându-i în schimb două terenuri care nu îi aparţineau.