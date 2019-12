Ce generali ar fi iertat într-un alt dosar controversat procurorul din cazul Ţăndărei, în care nimeni nu a fost condamnat

Silvia Tăbuşcă, preşedintele Centrului European pentru Educaţie şi Cercetare Juridică, director al Centrului de Drepturile Omului şi Migraţie, solicită demisia din magistratură a procurorului DIICOT Olga Vrînceanu, care a instrumentat dosarul „Ţăndărei”.

„Dupa doua cauze uriase in care procurorul Olga Vrânceanu (avansata in prezent ca sef de sectie in DIICOT) nu a instrumentat corect probele pe care le avea in dosare (cauza Tandarei si cauza Shanghai), este momentul sa ii cerem cu totii public demisia din magistratura”, a scris Silvia Tăbuşcă, pe pagina sa de Facebook.