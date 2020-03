CCR desfiinţează demersul Liei Savonea faţă de Ana Birchall: „Animozitate personală. Fapte fără relevanţă constituţională”

Principalele teme de divergenţe dintre Ana Birchall şi Lia Savonea vizau achiziţia unui nou sediu pentru CSM, funcţionarea Secţiei Speciale şi implicarea fostului ministru al Justiţiei în cazul Caracal.

„Nu au relevanţă constituţională”

Ministrul Justiţiei nu poate chema la ordine Parlamentul pentru că acesta să justifice în fata să motivele adoptării legii şi/sau utilitatea acesteia. O lege aflata în vigoare nu constituie o chestiune de negociat, ci de aplicat, astfel încât un ministru nu are competenta de a o contesta”, se arată în sursa citată.

Ana Birchall spune că prin decizia CCR s-a stabilit că acţiunile Liei Savonea au reprezentat „fără echivoc un abuz de drept al fostului preşedinte al CSM”.

„Decizia Curţii statuează cât se poate de clar şi fără echivoc un abuz de drept al fostului preşedinte al CSM, doamna Lia Savonea, care a înţeles să folosească „opţiunea nucleară” aflată in atribuţiile preşedintelui CSM pentru a regla o antipatie personală. Dincolo de abuzul de drept, de necunoaşterea, ignorarea Constituţiei şi a jurisprudenţei CCR enunţate în motivarea deciziei, din motivarea CCR se constată cât se poate de clar că, în mod corect şi onest, am semnalat vulnerabilităţile legislative şi funcţionale ale SIIJ, chiar dacă aceasta poziţie era contrară celei exprimate de premierul în funcţie la acel moment sau de anumiti membri ai Parlamentului. Este evident ca am acţionat în cadrul legal şi constituţional.

În realitate, aşa-zisul conflict inventat de doamna Savonea a fost cauzat de faptul că nu i-am tolerat derapajele. Pentru că m-am opus propunerilor şi deciziilor pe care le-am considerat şi le consider toxice pentru sistemul judiciar şi bunul mers al Justiţiei, doamna Savonea a ridicat frustrările personale la rang de conflict imaginar, hărţuind practic ministrul Justiţiei”, a scris Ana Birchall, pe Facebook.





Reamintim că pe 8 octombrie 2019, Lia Savonea a denunţat "criza fără precedent" din cadrul CSM generată de lipsa cvorumului de la şedinţele de plen, anunţând că va sesiza CCR în privinţa unui conflict juridic de natură constituţională generat de acţiunile ministrului Justiţiei de la acea dată, Ana Birchall, pe care o acuza de "ingerinţă gravă în activitatea procurorilor" şi "acţiuni de subminare a autorităţii CSM".